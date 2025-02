L’Europe des va-t-en-guerre réunie à Paris

Le gouvernement hongrois a vivement critiqué ce lundi une réunion de hauts responsables européens à Paris, dénonçant une initiative « pro-guerre » visant à entraver les efforts de paix en Ukraine.

Une fracture diplomatique au sein de l’UE

Emmanuel Macron accueille aujourd’hui à Paris une dizaine de dirigeants européens pour une réunion informelle cruciale. L’objectif : élaborer une stratégie commune face à l’accélération des négociations de paix menées par l’administration américaine en Ukraine. Viktor Orban, Premier ministre hongrois connu pour ses affinités avec Donald Trump et Vladimir Poutine, brille par son absence à cette rencontre.

Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères, a lancé une attaque frontale contre cette initiative depuis le Kazakhstan. « Aujourd’hui, à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre et anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse retransmise sur Facebook. Il a réaffirmé le soutien de son pays aux initiatives de Donald Trump et aux négociations russo-américaines.

La réunion rassemble les plus hauts représentants européens, notamment les dirigeants de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne, des Pays-Bas et du Danemark. Les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, ainsi que le secrétaire général de l’OTAN, y participent également.

Cette nouvelle tension diplomatique souligne la position singulière de la Hongrie au sein de l’UE. Viktor Orban, qui refuse toute aide militaire à Kiev, plaide constamment pour un cessez-le-feu immédiat. Il dénonce régulièrement « l’impuissance » de l’Union européenne, notamment depuis que Washington a pris les rênes des discussions de paix.

L’Europe humiliée par Trump

A la Conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président américain, J.D. Vance a méchamment tancé la vieille Europe lui faisant la leçon sur des sujets aussi sensibles que la liberté d’expression, l’immigration ou la démocratie. Il a notamment évoqué le cas de la Roumanie, où le premier tour de l’élection présidentielle a été annulé, en décembre dernier.

Pourtant, l’humiliation la plus grande est venue du président Trump lui-même qui a décidé de négocier la paix en Ukraine directement avec Poutine. Sans l’Europe.

« La sécurité européenne » évoquée à Paris

La honte au front, Emmanuel Macron a décidé d’organiser à la hâte une réunion informelle « sur la sécurité européenne ». Qui menace la sécurité européenne en 2025 ? La Russie, pardi ! Macron, Von der Leyen et les autres ont-ils peur d’une invasion russe ? Déjà, la Pologne annonce qu’elle « augmente » ses dépenses militaires. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est dit dimanche prêt à envoyer des soldats en Ukraine si cela s’avérait nécessaire pour assurer la sécurité de la Grande-Bretagne et de l’Europe. Tous les autres sont sur le pied de guerre pour aider l’Ukraine.

Le risque est immense que ces va-t-en-guerre nous conduisent à la catastrophe. En devant ouvertement cobelligérants, ils s’exposent à des représailles militaires gravissimes de la Russie.

L’Europe, désunie, affaiblie, désorganisée, est incapable aujourd’hui de mener une guerre de haute intensité. Les gesticulations diplomatiques de Paris sont d’autant plus stupides que l’Europe n’a pas d’autre ennemi que les États-Unis dans une guerre commerciale extrêmement dévastatrice.

Mais ça, ils ne l’ont pas compris.

La boum organisée sur l’Ukraine par Macron (au nom de l’UE) comprend Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Pays-Bas et Danemark.

Les 8 pays qui ont le + arrosé Zelensky…

💡L’UE c’est 27 pays, l’UK n’en fait pas partie.

C’est une mascaradehttps://t.co/HcRQw6fUjp pic.twitter.com/E3VLIKU14P — patricia chaibriant (@PChaibriant) February 17, 2025