Massacre à la station-service

Présenté aux Festivals de Reims et Deauville, « Last stop : Yuma County » réalisé par Francis Galluppi est un réjouissant mélange d’action et de comédie, une farce tarantinesque.

Une station-service sans essence, à sec, c’est là que s’arrête une voiture au début de « Last stop : Yuma County » (sortie le 6 août), premier long-métrage de Francis Galluppi. Le balaise qui tient la station informe le conducteur : les cuves sont vides, le camion-citerne qui devait le réapprovisionner est accidenté, va falloir attendre un autre camion, dans le resto d’à-côté.

Joué par Jim Cummings, acteur et réalisateur de « Thunder Road » (Grand Prix à Deauville 2018), le premier client du matin est représentant en couteaux de cuisine japonais ; maladroitement, il essaie de fourguer sa camelote à Charlotte, la jolie serveuse renommée pour sa fameuse tarte à la rhubarbe, et accessoirement épouse du sheriff de ce coin désertique d’Arizona. C’est là, au milieu de nulle part, à 150km de la prochaine station que se gare une autre voiture, une Ford Pinto verte, d’où deux hommes en descendent. Le sheriff adjoint, un peu nigaud, passé prendre un café pour son boss, ne fait même pas le lien entre ces deux gars aux vraies têtes de méchant et le cambriolage d’une banque, plus tôt dans la journée.

Des flingues et un gros sac de billets

Puis arrivent de nouveaux clients, un couple de retraités, des jeunes en cavale, Bonnie and Clyde débutants… Tout ce petit monde coincé sur place, dans une chaleur étouffante, la climatisation du resto est en panne. Et comme on est aux Etats-Unis, les braqueurs menaçants ne sont pas les seuls à avoir des flingues, presque tout le monde est armé. Après une tension contenue, il va falloir que ça explose lors d’une fusillade où ça s’entretue les uns les autres ; un enchaînement d’actes malheureux entraînants des morts plus ou moins voulues, un gros sac de billets changeant plusieurs fois de propriétaire.

Ce réjouissant jeu de massacre, séquence hilarante, a enthousiasmé le public du Festival de Reims Polar qui lui a décerné son Prix l’an dernier. Sélectionné également au Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Last stop : Yuma County » est une farce tarantinesque, un mélange d’action et d’humour noir qui n’est pas sans rappeler également le cinéma des frères Coen. Allez, on remet une pièce dans le juke-box : « Take the money and run » !

Patrick TARDIT

« Last stop : Yuma County », un film de Francis Galluppi (sortie le 6 août).