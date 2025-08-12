Science : La censure sans limites

Jean-Marc Sabatier vient d’être démis de ses fonctions d’éditeur en chef des revues scientifiques « Infectious disorders -Drug targets » et « Coronaviruses ‘’. Big Pharma fait taire les voix dissidentes.

S’il est un scientifique de renom qui a osé remettre en cause la doxa imposée par la puissante industrie pharmaceutique pendant la pandémie du Covid-19 et qui continue de contester le pseudo « consensus scientifique » autour des ‘’vaccins’’, c’est bien Jean-Marc Sabatier.

Des compétences reconnues

Or, Jean-Marc Sabatier n’est pas un bonimenteur. Il n’a rien à vendre, contrairement aux redoutables lobbies pharmaceutiques. C’est un chercheur aux compétences reconnues. Directeur de recherche au CNRS français, titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et microbiologie et d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR) en biochimie, il a dirigé plusieurs équipes de recherche académique (CNRS, INSERM et Université), ainsi qu’un laboratoire de recherche mixte académique-industriel consacré à l’ingénierie des peptides thérapeutiques (ERT62, Marseille, France). Il a également été directeur de recherche pour plusieurs entreprises privées françaises ainsi que pour une entreprise publique canadienne.

De nombreuses publications

Le Dr Sabatier travaille dans le domaine des toxines animales et des microbes. Il a jusqu’à présent contribué à 36 livres et numéros spéciaux en toxinologie et en virologie, 280 articles scientifiques, 4 chapitres de livres spécialisés, 24 articles de congrès, 180 communications et 55 brevets en biologie et en chimie. Il était rédacteur en chef des revues internationales « Coronaviruses » (le précédent rédacteur en chef était un responsable de l’institut de virologie de Wuhan, en Chine), « Infectious Disorders – Drug Targets », « Venoms and Toxins », et « Antibiotics » (section des peptides anti-microbiens). Il est membre de 69 comités de rédaction de revues scientifiques, telles que « Peptides », « Molecules », « Frontiers in Pharmacology » (éditeur associé) et « Journal of Advanced Research » (éditeur associé). Il a également revu des articles soumis pour publication dans plus de 100 revues internationales et fait office d’expert pour de nombreuses institutions nationales et internationales. Il a reçu le prix du « Citoyen de l’année » du Nouvel Economiste (1994) pour ses travaux sur les antiviraux. Il est membre d’une douzaine de sociétés scientifiques, telles que l' »American Peptide Society » (membre fondateur), l' »European Peptide Society », l' »American Society for Microbiology », la « Biochemical Society » et la « New-York Academy of Sciences ».

Deux revues scientifiques prestigieuses

Or, c’est ce scientifique au parcours éloquent que l’on accuse de « complotisme ». Ses articles publiés par infodujour.fr depuis 2020 ont été censurés par Google. Jean-Marc Sabatier a été banni de plusieurs réseaux sociaux. Interdit de radio et de télévision. Interdit de débat avec d’autres scientifiques. Car Big Pharma et ses lobbies contrôlent la communication, achètent les scientifiques, les journalistes, les élus partout dans le monde. À coups de milliards de dollars.

La censure vient de frapper une nouvelle fois. Jean-Marc Sabatier vient d’être démis de ses fonctions d’éditeur en chef de deux revues scientifiques prestigieuses « Infectious disorders -Drug targets » et « Coronaviruses.

Infetious disorders

Infectious Disorders – Drug Targets vise à couvrir tous les développements les plus récents et les plus remarquables en chimie médicinale, en pharmacologie, en biologie moléculaire, en génomique et en biochimie des cibles moléculaires contemporaines impliquées dans les troubles infectieux, par exemple les protéines, les récepteurs, les enzymes et les gènes spécifiques à une maladie. Chaque numéro de la revue contient une série d’analyses approfondies et d’articles de recherche rédigés par des leaders dans le domaine et couvrant un éventail de sujets d’actualité sur les cibles médicamenteuses impliquées dans les troubles infectieux. Tous les aspects liés aux maladies virales ou bactériennes, y compris le VIH, le SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST), sont également inclus dans le champ d’application de la revue.

Coronaviruses

Quant à Coronavirus, elle publie des articles de recherche originaux, des lettres, des revues/mini-révisions, des essais cliniques et des numéros thématiques rédigés par des invités sur tous les aspects des coronavirus tels que leurs origines, leurs types, leur transmission, leur pathogénie, leurs caractéristiques épidémiologiques, démographiques, cliniques et génomiques, etc.

Le journal couvre également des rapports de cas et des études sur l’apparition des coronavirus, leurs symptômes, les maladies associées, la prévention, le traitement et le développement de nouvelles thérapies.

Précisément le champ d’activité de Jean-Marc Sabatier dont le dernier article sur les effets délétères du vaccin anti-Covid (pathologie de Guillain-Barre) a été refusé.