Sècheresse : La Meurthe-et-Moselle maintient son niveau d’alerte

Dans un contexte national préoccupant où plusieurs dizaines de départements français sont touchés par des restrictions d’eau, la Meurthe-et-Moselle confirme son maintien au niveau « alerte sécheresse » malgré les pluies récentes.

Face à une situation hydrologique et météorologique qui demeure critique, Françoise Souliman, préfète de Meurthe-et-Moselle, a décidé de maintenir les zones « Moselle amont et Meurthe » et « Moselle aval, Orne, Nied et Seille » du département en alerte sécheresse. La zone « Meuse aval et Chiers » reste quant à elle en vigilance sécheresse.

Des pluies insuffisantes pour inverser la tendance

Placé en niveau alerte depuis le 7 juillet dernier, le département de Meurthe-et-Moselle illustre parfaitement les difficultés rencontrées par de nombreuses régions françaises cet été. Si les précipitations récentes ont pu ralentir temporairement la baisse des débits sur certains cours d’eau, leur impact demeure limité à ce stade de la saison estivale.

« Les sols sont secs, et les rivières réagissent moins rapidement qu’au printemps« , expliquent les services préfectoraux. Cette amélioration ponctuelle et fragile ne permet donc pas de lever les restrictions actuellement en vigueur.

Un phénomène qui touche l’ensemble du territoire français

La Meurthe-et-Moselle n’est pas un cas isolé dans l’Hexagone. Au 4 août 2025, 32 départements se trouvaient déjà en situation de crise Sécheresse en France (focus sur les régions impactées en 2025) le niveau de restriction le plus élevé. Plusieurs départements, notamment la Saône-et-Loire, les Bouches-du-Rhône, le Nord, le Bas-Rhin, les Pyrénées-Orientales ou encore la Drôme, sont concernés par des restrictions d’eau en raison de la sécheresse intense. (Carte des restrictions). L’Ille-et-Vilaine, par exemple, a été classée en état d’alerte sécheresse par arrêté préfectoral du 11 juillet 2025, illustrant l’étendue géographique du phénomène qui touche aussi bien l’est que l’ouest de la France.

Des restrictions proportionnées mais strictes

Le maintien au niveau alerte fait l’objet d’un arrêté préfectoral précisant les mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau. Ces dispositions concernent l’ensemble des usagers – collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers – et sont proportionnées à l’intensité de la sécheresse.

Parmi les principales restrictions en vigueur figurent :

L’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage

L’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques, sauf dérogations spécifiques

L’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures) sauf intervention professionnelle

L’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, potagers privés et espaces verts publics de 10h à 18h

L’interdiction d’irrigation des cultures pendant la même plage horaire

Des mesures spécifiques s’appliquent également aux industriels, aux producteurs d’hydroélectricité et à la navigation fluviale.

Contrôles et surveillance renforcés

Les services de l’État et les collectivités territoriales sont mobilisés pour faire respecter ces dispositions. Des contrôles peuvent être réalisés sur l’ensemble du territoire départemental pour s’assurer de l’application des mesures.

Pour toute question ou signalement, les usagers peuvent contacter le service « Environnement Risques Connaissance » de la Direction Départementale des Territoires au 03.83.91.41.06 ou par courriel : ddt-secheresse@meurthe-et-moselle.gouv.fr.

Des outils numériques pour s’informer

Deux applications permettent aux citoyens de connaître facilement et en temps réel les restrictions qui s’appliquent dans leur commune : EauSec54, spécifique au département, et VigiEau, l’outil national de référence.

L’arrêté préfectoral complet est accessible sur le site des services de l’État en Meurthe-et-Moselle : https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr.

