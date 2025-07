« Eternal », une plongée dans le temps

Quête existentielle sur fond de catastrophe climatique, le film du cinéaste danois Ulaa Salim mêle romantisme et science-fiction.

Signe d’une catastrophe à venir, des falaises s’effondrent dans la mer au début de « Eternal » (« For Evigt », sortie le 30 juillet), film du réalisateur danois Ulaa Salim. Mais pour l’instant, c’est la vie heureuse d’un jeune couple, Elias (Simon Sears) et Anita (Nanna Oland Fabricius), qui est évoquée dans ce long-métrage, présenté en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer.

Anita se rêve heureuse et chanteuse, Elias n’a qu’une idée en tête, le grand projet de sa vie est d’être celui qui ira réparer la mystérieuse fracture au fond de l’océan, cause du séisme en Islande et d’une possible et future fin du monde. Mais l’obsession du jeune homme et le destin qu’il s’est fixé entraînent alors la rupture des amoureux.

Une envoûtante histoire d’amour

Bien des années plus tard, le climatologue remplit sa mission et pilote le sous-marin qui se dirige vers la fameuse faille. Nous plongeons alors en pleine science-fiction, comme dans un film d’aventure spatiale à la différence que l’espace en question n’est pas le ciel mais l’océan, une sortie sous-marine étant tout aussi dangereuse qu’une sortie de navette intersidérale. C’est par hasard que le scientifique solitaire retrouve Anita, un soir où elle chante dans le bar d’un hôtel ; il apprendra aussi qu’elle est mère d’un fils de quinze ans, qui pourrait bien être le sien.

Sujet à des visions lors d’une plongée, Elias envisage une autre réalité possible, quelle aurait été sa vie, leur vie, si… s’ils étaient restés ensemble. S’il n’était pas parti sauver le monde plutôt que de construire une famille. « Eternal » questionne ainsi le rapport au temps, aux choix de vie, aux tourments et regrets éternels. Quête existentielle sur fond de catastrophe climatique, le film de Ulaa Salim mêle romantisme et science-fiction, devenant une envoûtante histoire d’amour.

Patrick TARDIT

« Eternal », un film de Ulaa Salim (sortie le 30 juillet).