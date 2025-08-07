Sécurité routière en Moselle : 256 permis suspendus en juillet 2025

Les infractions liées aux stupéfiants représentent près de la moitié des suspensions administratives du mois dernier.

La préfecture de la Moselle a rendu publics les chiffres des suspensions provisoires immédiates du permis de conduire pour le mois de juillet 2025. Au total, 256 automobilistes ont vu leur permis suspendu, marquant une tendance préoccupante dans le département.

Les stupéfiants, première cause de suspension

Les infractions liées à la conduite sous l’emprise de stupéfiants arrivent en tête avec 115 cas, soit 45% du total. Le cannabis reste largement dominant, représentant 82% de ces dossiers. La cocaïne suit avec 23% des cas, devant les opiacés (5%) et les amphétamines (6%). Il faut noter que plusieurs produits peuvent être détectés chez un même usager.

L’alcool au volant représente la deuxième cause de suspension avec 100 infractions relevées. Parmi ces conducteurs, 27 ont pu bénéficier d’une mesure alternative : la restriction de conduire uniquement des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD). Le taux d’alcoolémie le plus élevé du mois a atteint 4,56 grammes par litre de sang, une infraction commise sur la commune de Metz.

Des excès de vitesse toujours inquiétants

Les excès de vitesse complètent ce triste bilan avec 50 suspensions. Les autorités soulignent que deux dossiers concernent des dépassements de plus de 60 km/h par rapport à la limite autorisée, témoignant de comportements particulièrement dangereux.

Autres infractions graves

Six dossiers impliquent l’usage du téléphone au volant combiné à une conduite addictive ou à un excès de vitesse. Par ailleurs, quatre cas de refus d’obtempérer et trois refus de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants ont été recensés.

La majorité des contrevenants se situent dans la tranche d’âge des 26-45 ans, selon les statistiques préfectorales.

Une évolution contrastée sur l’année

Sur la période de janvier à juillet 2025, la Moselle comptabilise 1 826 suspensions, toutes infractions confondues. Ce chiffre marque une légère hausse par rapport à la même période en 2024 (1 797 suspensions) mais reste inférieur aux données de 2023 (1 960) et 2022 (1 917).

Ces statistiques confirment les enjeux majeurs de sécurité routière dans le département, où les conduites à risque continuent de mobiliser les forces de l’ordre et les services préfectoraux.

