Incendie gigantesque dans l’Aude

Un incendie s’est déclaré ce 5 août vers 16 h 15 sur la commune de Ribaute. L’évolution du feu est très rapide et il a déjà parcouru 11100 hectares répartis sur 15 communes. On déplore un mort, plusieurs blessés et des dégâts considérables.

Au cours de la nuit, le préfet de l’Aude a publié un communiqué qui fait le point de la situation: « Des moyens considérables sont déployés. 1500 sapeurs-pompiers ont passé la nuit sur le site et 320 sapeurs-pompiers supplémentaires convergent sur place.

Le feu reste très actif et les conditions météorologiques seront encore défavorables ce 6 août. À ce stade, le bilan humain provisoire fait état d’une personne décédée dans son habitation à Saint Laurent de la Cabrerisse, de deux personnes civiles blessées dont une en urgence absolue, de sept sapeurs-pompiers blessés. Par ailleurs, une personne est également portée disparue sur la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse.

Bilan matériel

Le bilan matériel très provisoire fait état d’une trentaine de véhicules calcinés et de 25 habitations touchées par les flammes. 2500 foyers sont actuellement privés d’électricité.

De nombreuses routes départementales sur l’ensemble du secteur concerné par l’incendie sont fermées à la circulation. Il est impératif de ne pas encombrer tous les axes de circulation aux alentours de l’incendie. Suivre l’évolution sur www.inforoute11.fr.

Des routes fermées

L’autoroute A9 entre Perpignan Nord et Narbonne est fermée à la circulation.

L’échangeur de Lézignan-Corbières est fermé sur l’A61.

Le préfet a ouvert un Centre Opérationnel Départemental en Préfecture et une Cellule d’Information au Public (CIP) au numéro suivant : 09 70 80 90 40.

Le Préfet appelle à la prudence :

• Évitez le secteur pour faciliter l’intervention des secours

• Ne surchargez pas les lignes d’urgence inutilement

• Restez informés via les sources officielles et ne relayez pas de fausses informations

Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre le feu qui ravage notre departement. Ils seront 1800 ce matin, appuyés par les moyens aériens. Merci à eux de leur courage et de leur engagement pic.twitter.com/1WEU3I887p — Préfet de l’Aude🇫🇷 (@Prefet11) August 6, 2025