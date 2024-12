La Roumanie est plongée dans une crise politique majeure après l’annulation du premier tour de l’élection présidentielle favorable au candidat pro-russe Calin Georgescu (23% des voix). Les autorités soupçonnent une ingérence étrangère.

Un scrutin sous haute tension

La Cour constitutionnelle roumaine a invalidé l’ensemble du processus électoral vendredi 6 décembre 2024, suite à des révélations troublantes concernant la campagne du candidat pro-russe Călin Georgescu. Les principales accusations portent sur :

Une campagne massive sur TikTok financée par l’homme d’affaires Bogdan Peșchir

Des transactions suspectes totalisant 381 000 dollars entre le 24 octobre et le 24 novembre

Des soupçons d’ingérence russe et de manipulation des réseaux sociaux

Perquisitions et arrestations

Les autorités ont mené une vaste opération de police :

18 perquisitions contre des « extrémistes »

Saisie de 7 millions de dollars, d’ordinateurs et d’équipements

Interrogatoire de 20 personnes, dont Horațiu Potra, chef des mercenaires protégeant Georgescu

Perspectives politiques

Le gouvernement dispose de 90 jours pour organiser de nouvelles élections, probablement en février ou mars. Le mandat du président actuel Klaus Iohannis devrait être prolongé au-delà du 21 décembre.

La candidate Elena Lasconi largement distancée lors du premier tour de la présidentielle, a dénoncé cette décision comme un coup porté à 35 ans de démocratie, tandis que les autorités promettent de lutter contre toute ingérence étrangère.

Une invalidation un peu rapide

De nombreuses voix s’élèvent cependant pour dire que Georgescu est arrivé démocratiquement en tête du premier tour de l’élection. En tout cas, l’annulation de l’élection a déclenché un débat sur le rôle de la Cour constitutionnelle. L’ancien juge de cette même Cour Petre Lăzăroiu, explique que le rôle de la juridiction est de valider les résultats sur la base de preuves claires, et non de soupçons.

« Les décisions doivent être basées sur des preuves claires et indéniables, et non sur des spéculations », a souligné Augustin Zegrean, un autre ancien président de la Cour constitutionnelle, sur TVR Romania.

Alors, ingérence étrangère et manipulation des suffrages ou bien annulation d’un vote parce qu’il ne convient pas, comme ce fut le cas en France pour le referendum du 29 mai 2005 sur le Traité constitutionnel européen ? Si la démocratie est bafouée à ce point par nos élus et nos institutions, c’est que nos élites sont complètement corrompues.

