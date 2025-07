Hélène Banoun : les vaccins, l’argent, la politique

Invitée par l’Association Réflexions Citoyennes, Hélène Banoun, pharmacien-biologiste, a évoqué à Chambon-sur-Lignon (43) le fonctionnement des produits à ANR messager et le concept de bio pouvoir.

Hélène Banoun est Pharmacien-biologiste, elle a été chargée de recherche à l’INSERM, elle est membre de l’AIMSIB (Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante) et participe au CSI (conseil scientifique indépendant). Elle est également l’auteur du livre La Science face au pouvoir.

Salle comble pour écouter la scientifique

Pour l’écouter, le public est venu de toute la Haute-Loire et des départements voisins et jusqu’à la vallée du Rhône, mais également de tous les horizons professionnels. En effet, l’association Réflexions Citoyennes avait pris soin d’inviter des personnalités très différentes afin que les débats soient féconds : des élus bien sûr, mais aussi des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, agriculteurs, vétérinaires, journalistes, etc.

Rapprochement entre les politiques et Big Pharma

Après un panorama des différents types de virus, tout l’objectif était de comprendre comment fonctionnent les vaccins classiques et ce qui les différencie des produits à ARN messager. Et aussi d’évoquer les technologies qui en découlent et qui sont d’ores et déjà utilisées sur les animaux d’élevage (ARN messager auto-amplifiés). Le mode de fabrication de ces vaccins ARN ainsi que les conséquences prévisibles sur la santé a été expliqué en détail.

Hélène Banoun a expliqué comment le concept de biopolitique du philosophe Michel Foucault permet de comprendre la cohérence de la gestion, à première vue aberrante de la crise Covid. Pour protéger les populations, la vaccination est depuis des siècles un des piliers de la biopolitique. Mais aujourd’hui, on observe plusieurs dérives. Tout d’abord, le rapprochement entre les politiciens et l’industrie pharmaceutique est en train de réduire l’efficacité des mesures préventives.

Thérapies géniques ou produits vaccinaux ?

Pour permettre à l’industrie de rentabiliser ses produits, notamment vaccinaux, la législation a évolué vers moins de sécurité. Par ailleurs, des traitements, qui étaient préalablement classifiés comme des thérapies géniques, se sont vues classées comme produits vaccinaux. Ce qui a permis de passer outre un grand nombre de contraintes et de rassurer la population qui n’aurait pas nécessairement accepté une thérapie génique et qui s’est plus facilement exposée à un produit vaccinal. Enfin, la peur d’une pandémie annoncée comme potentiellement dévastatrice, a précipité la décision pour de nombreuses personnes.

Les lanceurs d’alerte censurés

De très nombreux experts, chacun dans leur domaine et pour des raisons différentes ont alerté sur les risques attendus de ces nouvelles technologies. Au lieu d’organiser des débats publics pour permettre aux populations de se déterminer en connaissance de cause, on a censuré les contradicteurs. Les gouvernants ne pouvaient pas rendre le vaccin Covid obligatoire, sans prendre le risque de devoir verser de très grosses indemnisations en cas d’effets indésirables graves, alors on a préféré organiser une censure à l’encontre des lanceurs d’alerte. Il s’agissait de contourner le consentement éclairé des individus.

Vaccination sous contrainte

Aujourd’hui, le biopouvoir semble revenir aux mesures de police, non plus pour éviter les contaminations mais pour contraindre les populations à se faire injecter des produits dont elles ne savent rien. L’OMS en particulier est en train de pérenniser les mesures d’exception utilisées pendant la crise Covid pour les étendre aux futures pandémies (voir le dossier de Réflexions Citoyennes sur ce sujet). Les effets préventifs sont de moins en moins positifs sur les populations globales.

Réflexions Citoyennes a filmé la rencontre, le son de la conférence sera mis en ligne prochainement et la vidéo suivra. Hélène Banoun avait apporté son ouvrage qui a connu un grand succès.