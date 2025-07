Bouzonville (57) : Course de karting en ville

Les 23 et 24 août prochains, la ville de Bouzonville, en Moselle, accueillera une grande manifestation inédite : le Trophée Édouard Bauer, une course de karting en plein centre-ville, à l’image du Grand Prix de Monaco, sur un circuit de 850 mètres, le plus long de France, spécialement aménagé pour l’occasion. Une centaine de pilotes seront au rendez-vous.

Organisé par le Karting Club Bouzonville (57) à l’occasion de son 60e anniversaire, en hommage à Édouard Bauer, figure fondatrice du club et profondément engagé dans son développement, cet événement ambitieux repose sur un partenariat fort avec la ville de Bouzonville, l’engagement de son maire Armel Chabane et des services municipaux.

Des partenaires publics et privés

Il bénéficie également du soutien de la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières (CCB3F), du Département de la Moselle, de la Région Grand-Est, de l’association Jules BIANCHI, de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA), et d’une soixantaine de partenaires privés, allant de petits commerces à de grandes entreprises nationales.

L’événement s’inscrit aussi dans une dynamique locale forte grâce à la force du tissu entrepreneurial et associatif du territoire et l’implication de nombreux bénévoles passionnés et mobilisés pour faire de cette course un moment convivial et fédérateur.

Au programme

→ Tout le week-end

Buvette et restauration

Animations et jeux pour enfants

Expositions de voitures de collection et de véhicules sportifs emblématiques

→ Samedi 23 août

Essais libres

Baptêmes de karts bi-place

Soirée DJ

→ Dimanche 24 août

Essais qualificatifs

Finales

Podiums et remises des prix

Cette manifestation est une véritable prouesse logistique et financière : mettre en place un circuit de karting homologué en plein centre-ville nécessite des moyens importants et un respect strict de normes sécuritaires.

Par exemple, les organisateurs travaillent main dans la main avec l’association des Jeunes Agriculteurs pour installer des bottes de paille de chaque côté du circuit, représentant une longueur linéaire totale de 2 000 mètres. Plusieurs communes du département se sont aussi mobilisées pour nous mettre à disposition près de 2 000 mètres de barrières Vauban.

Malgré tout le travail que l’organisation d’un tel événement implique, les équipes organisatrices sont pleinement mobilisés pour que ce week-end soit une réussite pour notre territoire.