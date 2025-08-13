C’est la journée des gauchers

Le 13 août 2025 marque la Journée internationale des gauchers, un événement célébré dans le monde entier pour mettre en lumière les particularités, les défis et les talents des personnes gauchères, qui représentent environ 10 à 12 % de la population mondiale. (Avec IA)

Depuis 2004 en France

Instaurée en 1976 par Dean R. Campbell, fondateur du Left-Handers Club aux États-Unis, cette journée vise à sensibiliser aux difficultés rencontrées par les gauchers dans un monde conçu majoritairement pour les droitiers, tout en célébrant leur unicité. En France, l’association lesgauchers.com joue un rôle clé depuis 2004 pour promouvoir cette cause, notamment via des campagnes médiatiques et des événements ludiques. En 2006, elle a lancé la Fête Nationale des Gauchers à Thuir (près de Perpignan), une initiative festive avec des animations pédagogiques pour faire connaître les besoins spécifiques des gauchers. Bien que cette fête ne soit pas systématiquement organisée chaque année, elle pourrait inspirer des événements locaux en 2025.

Contexte culturel

En France, les mentalités ont évolué depuis le XXe siècle, où les écoliers gauchers étaient souvent forcés d’écrire de la main droite. Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’inclusion, avec des marques proposant des fournitures adaptées et des discussions sur l’ergonomie des outils. Des événements locaux, comme des concours d’écriture ou de dessin de la main gauche, pourraient être organisés dans des villes comme Paris, Lyon ou Perpignan.

Lutter contre la stigmatisation

La Journée internationale des gauchers, également appelée International Lefthanders Day, a été officialisée en 1976, avec un coup de pouce dans les années 1990 par le Left-Handers Club britannique. Elle vise à lutter contre la stigmatisation historique (par exemple, le mot latin sinister signifie à la fois « gauche » et « sinistre ») et à promouvoir des environnements adaptés. Dans certains pays, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des campagnes éducatives et des événements communautaires sont organisés.

Les gauchers doivent s’adapter à des outils conçus pour les droitiers (ciseaux, guitares, claviers, etc.). Cette journée met en avant la nécessité d’objets ambidextres ou spécifiques.

Des avantages aussi

Les gauchers sont souvent avantagés dans des sports comme le tennis, la boxe ou l’escrime, car leurs adversaires sont moins habitués à leur style. Des études suggèrent aussi une meilleure coordination entre les hémisphères cérébraux chez certains gauchers, bien que l’idée d’une créativité supérieure reste débattue.

Parmi les célébrités gauchères, on peut citer : Léonard de Vinci, Barack Obama, Paul McCartney, Lady Gaga, Rafael Nadal et les acteurs bollywoodiens Amitabh et Abhishek Bachchan, la gaucherie est mise en avant comme un trait partagé par des figures influentes.

Gaucherie et superstition

Dans certaines cultures (Moyen-Orient, Inde), la main gauche est encore considérée comme impure, et au Moyen Âge, les gauchers étaient parfois accusés de sorcellerie. Cette journée cherche à déconstruire ces préjugés.

Environ 23 % des hommes sont gauchers contre moins de femmes, selon une étude américaine de 2008.

Les gauchers peuvent récupérer plus rapidement après un AVC grâce à une meilleure réorganisation cérébrale.

Dans le règne animal, des kangourous préfèrent leur patte gauche pour des tâches quotidiennes.

L’expression « avoir deux mains gauches » (signifiant être maladroit) reflète les anciens préjugés contre les gauchers.

🌍🫲 Aujourd’hui, c’est la journée internationale des gauchers. pic.twitter.com/qh5XvQKx4s — Cerfia (@CerfiaFR) August 13, 2025