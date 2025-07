Nancy : le Phallus de Titan star du jardin botanique

Phallus de titan : après Éros en juin dernier, Tintin est en train de s’ouvrir au jardin botanique Jean-Marie Pelt.

L’inflorescence mesure 2,16 mètres, ce qui est un record en France. Ce jeudi soir et demain vendredi, les serres seront ouvertes de 8h à 20h, avec une dernière vente de billet à 18h. Il est fortement recommandé de réserver son billet sur internet, sur le site du Jardin Botanique Jean-Marie Pelt. Samedi et dimanche, l’arum titan restera exposé aux horaires normaux d’ouverture du jardin.

Un musée vivant de la botanique

Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt fait partie avec le Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de l’Histoire du fer des trois établissements de culture scientifique et technique cogérés par la Métropole du Grand Nancy et l’Université de Lorraine. Au jardin botanique Jean-Marie Pelt, il est possible de découvrir près de 12 000 espèces dans un jardin de 25 hectares et 2500 m² de serres tropicales. Plantes rares et menacées, plantes étonnantes ou insolites sont en culture dans l’un des plus grands jardins botaniques de France. Il est un vrai musée vivant de la botanique.

C’est totalement inédit en France : deux floraisons d’un Amorphophallus titanum dans le même jardin botanique, en deux mois ! Après Eros, c’est au tour de Tintin. Et si ce nom vous semble familier pour un titanum, c’est que ce n’est pas la première fois qu’il fait parler de lui. En effet, Tintin avait déjà fleuri en 2023. Cette spectaculaire inflorescence, la plus grande du règne végétal, s’apprête donc à séduire à nouveau de nombreux visiteurs qui pourront profiter des vacances pour l’admirer. La floraison est attendue entre le 24 et le 31 juillet. Il y a 2 ans, Tintin mesurait 1,95 m. Le poids actuel du bulbe est de 40 kg.

Quel est le secret du jardin botanique pour un tel succès ?

L’établissement de Nancy conserve une collection d’Aracées de référence internationale et dispose d’équipements très performants, avec des serres tropicales sans cesse modernisées et permettant de réunir les conditions climatiques idéales. Ensuite, c’est la compétence des jardiniers botanistes, en particulier de Douglas Tavares, qui sait murmurer à l’oreille des Aracées. Tout est propice à la floraison. Ce qui n’est plus forcément le cas dans la nature…

Un rôle de conservation essentiel

L’Arum titan, originaire de Sumatra et découvert en 1878, est malheureusement très menacé dans la nature, en raison notamment de la déforestation en Indonésie. Les jardins botaniques ont pour mission fondamentale la conservation de la biodiversité végétale. Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt cultive ainsi 15 000 plantes différentes, du monde entier, dont certaines sont très rares. La floraison insolite est aussi l’occasion de rappeler que de nombreuses espèces sont menacées par divers facteurs dont l’évolution climatique et les activités humaines. Les visiteurs peuvent découvrir au jardin des plantes rares, moins volumineuses, mais uniques, belles et essentielles.

Côté pratique

Une billetterie en ligne sera ouverte et conseillée, offrant différents créneaux de visite. Les personnes munies d’un ticket pourront éviter la queue pour l’achat d’un ticket à l’accueil et accèderont directement dans l’enceinte du parc.

Les jours de floraison, le jardin botanique adaptera exceptionnellement ses horaires d’ouverture : de 8h à 20h, avec une dernière vente de billet à 18h.

Compte tenu des possibilités de stationnement sur place et des travaux en cours dans la Rue du Jardin-Botanique (fermée), il est conseillé de privilégier les transports en commun (gratuité le week-end – ligne T1 arrêt Le Reclus ou ligne T3 arrêt Villers Campus Sciences).