Après avoir été vertement tancé à Washington le 28 février 2025, Volodymyr Zelensky a compris qu’il devait faire allégeance à Donald Trump pour ne pas disparaître dans le brouillard de la guerre. Mais qui est cet homme inconnu avant l’invasion russe : Un héros ou un salaud ?

Parfaitement inconnu du public avant l’invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky occupe depuis le 24 février 2022 le devant de la scène internationale. Cet ancien comique reçoit à Kiev présidents et chefs de gouvernement, se fait ovationner au Parlement, distribue bons et mauvais points, tance tel ou tel dirigeant sur son attitude inappropriée à l’égard de Moscou, ordonne le retrait des grandes entreprises de Russie, exige toujours plus d’armes et de dollars pour mener la guerre, dénonce les crimes de guerre de Poutine… L’Occident, c’est-à-dire les États-Unis, l’OTAN et l’Europe, prennent fait et cause pour ce nouveau David affrontant Goliath dont ils ont fait un héros des temps modernes.

Qui est Volodymyr Zelensky ?

Né le 25 janvier 1978 dans une famille d’origine juive, sa langue maternelle n’est pas l’ukrainien, mais le russe. Le jeune homme voulait devenir diplomate. Mais il ne parvient pas à intégrer l’Institut d’État des relations internationales de Moscou. Il s’oriente alors vers une carrière d’acteur. Avec quelques autres, il fonde le studio Kvartal 95 et produit la Telenovela « Sluha Narodu » (servante du peuple) dans laquelle Zelensky lui-même joue le rôle d’un homme fatigué par la corruption politique qui gangrène l’Ukraine.

Il semble qu’Igor Kolomoyskyi – puissant homme d’affaires avec le triple passeport ukrainien, chypriote et israélien, administrateur américain et principal oligarque ukrainien – regardant la telenovela populaire, a eu l’idée magnifique de transformer la fiction en réalité et de faire jouer au comédien Zelenzky le rôle du président, pas seulement en vidéo, mais aussi dans la vraie vie.

Immédiatement après que Zelensky eut annoncé la fondation d’un parti qui porte le même nom que la telenovela populaire : « Servante du peuple » et, au sommet de sa télévision populaire, il annonce sa candidature aux élections présidentielles de l’année en 2019.

Dès lors, sa société, Kvartal 95, enregistrera un flux de financement anormal, traversé par des paradis fiscaux offshore, pour une somme de 40 millions de dollars.

Ce qui n’empêche pas Zelensky de faire de la lutte contre la corruption des élites l’axe principal de sa campagne. Avec l’appui d’oligarques comme Kolomoyskyi, propriétaire de PrivatBank, la plus grande banque d’Ukraine, impliqué dans plusieurs affaires de fraudes bancaires et d’investissements illégaux.

Igor Kolomoysky a été l’un des principaux sponsors de certains groupes paramilitaires néonazis et ultra-nationalistes qui en 2014 ont produit le coup d’État qui a renversé le gouvernement légitime du président Janukovic en initiant huit ans d’instabilité et de civil guerre dans la région.

La voix de la Russie bâillonnée

À 41 ans, Zelensky devient donc le plus jeune président de l’histoire de l’Ukraine. Il provoque aussitôt des élections législatives anticipées à l’issue desquelles son parti détient la majorité absolue des sièges à la Rada.

Bénéficiant du soutien sans réserve des États-Unis (époque Biden), mais aussi de l’Europe depuis l’invasion russe, le 24 février 2022, Volodymyr Zelinsky donne une vision unilatérale de la guerre, aidé en cela par les grands médias occidentaux. Toute information venant de Russie étant systématiquement censurée, notamment par les géants du numérique. Si bien que le narratif de la guerre est écrit exclusivement par Kiev. Et par son président qui réclame toujours plus d’armes et toujours plus de dollars.

Mais l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche a contrarié ses projets : gagner la guerre contre la Russie, intégrer l’OTAN et faire de l’Ukraine le 28ᵉ État de l’Union européenne. L’ancien comique de Télénova doit réapprendre son texte.

