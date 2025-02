Gros clash entre Trump et Zelensky

Le président ukrainien a quitté précipitamment la Maison-Blanche après un échange houleux sans précédent avec son homologue américain.

Malgré un incident diplomatique majeur, Volodymyr Zelensky a tenu à remercier les États-Unis sur les réseaux sociaux vendredi 28 février. « Merci l’Amérique, merci pour le soutien, merci pour cette visite. Merci au président, au Congrès et au peuple américain, » a écrit le président ukrainien sur X, ajoutant que « l’Ukraine a besoin d’une paix juste et durable et nous travaillons là-dessus. »

Ce message conciliant contraste fortement avec la scène qui s’est déroulée peu avant dans le Bureau ovale, où une confrontation verbale a éclaté entre les deux dirigeants, conduisant au départ prématuré du président ukrainien.

Un face-à-face diplomatique qui dégénère

La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a tourné à l’affrontement dans une scène qualifiée « d’aussi rare que spectaculaire ». Le ton est rapidement monté lorsque le président américain a lancé à son homologue ukrainien : « Concluez un accord ou on vous lâche ».

« Vous devez être reconnaissant », a déclaré un Donald Trump visiblement en colère à son invité. Face à la résistance de Zelensky, le président américain a haussé le ton : « Il y a des gens qui sont en train de mourir ! Vous n’avez pas les atouts pour vous comporter ainsi, vous jouez la vie de millions de personnes, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. »

Après cette altercation, Trump a accusé Zelensky sur Truth Social de ne « pas être prêt pour la paix » avec la Russie et d’avoir « manqué de respect » aux États-Unis au sein même du Bureau ovale, ajoutant qu’il « pourra revenir quand il sera prêt pour la paix ».

La crise humanitaire s’aggrave

Pendant ce temps, la situation des réfugiés ukrainiens continue de s’aggraver. Selon une étude du Centre for Economic Strategy publiée ce vendredi, près de 5,2 millions d’Ukrainiens sont actuellement réfugiés à l’étranger, soit une augmentation de 300 000 personnes depuis le début de l’année 2024. L’Allemagne et la Pologne accueillent environ 37% de ces déplacés, dont la majorité sont des femmes (44%) et des enfants (32%).

Un accord économique en demi-teinte

En marge de ces tensions, un accord établissant un fonds d’investissement commun dans les secteurs des métaux, des hydrocarbures et des investissements a été signé. Ce texte ne répond toutefois pas aux exigences initiales du président américain, qui souhaitait y voir figurer un montant de 500 milliards de dollars, finalement absent de la version finale. L’accord ne prévoit pas non plus les garanties de sécurité fermes que l’Ukraine espérait obtenir.

Un sommet européen au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a convoqué un sommet européen ce dimanche, réunissant plus d’une douzaine de dirigeants européens. L’objectif de cette rencontre est de « faire avancer » les actions concernant l’Ukraine et la sécurité. Le président Zelensky, après une réunion téléphonique prévue dans la matinée avec les pays baltes, est également attendu à Downing Street.