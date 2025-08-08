EHPAD de Saâles (67) : une plainte dénonce des dysfonctionnements

L’association anti-corruption AC!! a saisi le parquet de Saverne après une inspection révélant des manquements à la sécurité et aux soins des résidents.

L’EHPAD Saint-Joseph de Saâles, dans le Bas-Rhin, fait l’objet d’une plainte déposée début août par l’association anti-corruption auprès du parquet de Saverne. Cette action fait suite à une inspection menée en mars 2025 par l’ARS qui a révélé plusieurs dysfonctionnements au sein de cet établissement privé à but non lucratif géré par la Fondation Saint-Joseph.

La mission d’inspection a relevé 12 écarts à la réglementation ; 2 remarques majeures et formule 53 remarques sur différents points de vigilance.

Une inspection déclenchée par des signalements

L’intervention des autorités fait suite à des signalements transmis en février 2025 par le maire de la commune, évoquant de possibles situations de mise en danger des résidents et des atteintes aux droits du personnel. L’inspection du 11 mars (voir ci-dessous) s’est déroulée en présence d’un officier de gendarmerie, à la demande du procureur de la République.

L’établissement, autorisé pour 58 lits dont huit en unité de vie protégée, présenterait selon le rapport d’inspection une « gouvernance fortement dégradée » avec des tensions récurrentes entre la direction et le conseil d’administration.

Des manquements graves à la sécurité

Parmi les principales défaillances relevées figurent des questions de sécurité préoccupantes : accès libre des résidents à des produits dangereux, portes de locaux techniques non fermées, éclairage défaillant dans les couloirs, ou encore stockage de médicaments dans des réfrigérateurs contenant des denrées alimentaires.

L’inspection aurait également constaté que des actes infirmiers, notamment des injections d’insuline, auraient été ponctuellement réalisés par des agents non diplômés, en violation des règles encadrant les professions de santé.

Un climat social dégradé

Le rapport évoque par ailleurs un « climat social délétère » avec l’absence d’espaces de concertation avec les salariés et des pratiques managériales questionnées.

Trois délits dénoncés

La plainte, déposée par Maître Vincent Poudampa au nom de l’association AC !! vise trois types d’infractions présumées : mise en danger de la vie d’autrui, harcèlement moral au travail et violation du secret médical.

L’association demande l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire.

Le point de vue de la Fondation Saint-Joseph de Saales

« La Fondation Saint-Joseph qui est le gestionnaire de l’établissement n’est pas informée à ce jour, 8 août 2025, qu’une plainte serait déposée et visant son établissement.

La fondation indique qu’une inspection comme il en est réalisé tant d’autres et à destination de nombreux établissements du secteur médico-social, a bien été réalisée par ses tutelles au cours du premier trimestre de 2025.

La fondation Saint-Joseph indique par la voix de son président que l’établissement a déjà répondu à de nombreux points soulevés par ladite inspection et que son établissement n’enregistre aucun cas de maltraitance qualifié à ce jour par ses tutelles.

Une nouvelle direction a été nommée à la tête de l’établissement de Saales depuis la fin du mois d’avril 2024. A ce jour la Maison Saint-Joseph, qui a été fondée en 1895 et qui est reconnue depuis son origine comme étant d’utilité publique, bénéficie de la confiance de ses résidents, familles et tutelles.

L’établissement n’a à ce jour été accusé d’aucun fait de maltraitance et il s’est engagé dans des mutations profondes depuis le mois d’avril 2025. Enfin, la direction de l’établissement a déjà répondu à la très grande majorité des points évoqués dans le rapport d’inspection.

La Fondation Saint-Joseph est porteuse de valeurs qui lui sont reconnues depuis de nombreuses décennies et elle aspire à pouvoir œuvrer sereinement au bien-être des résidents qui sont accueillis dans son établissement. »

Pour la Fondation Saint-Joseph.

Le Président



Rapport d’inspection