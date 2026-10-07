Violences policières : la guerre des magistrats est déclarée

Le Syndicat de la magistrature accuse l’État de « réprimer la jeunesse pour la faire taire ». L’Union syndicale des magistrats appelle à s’en tenir au droit. Unité Magistrats-FO défend les forces de l’ordre. Et la Conférence nationale des procureurs généraux vient de dénoncer des accusations qui, selon elle, jettent le discrédit sur la justice. Derrière la polémique sur les violences policières, c’est une véritable bataille sur le rôle de la magistrature qui se joue.

La contestation lycéenne n’a pas seulement provoqué des affrontements dans les rues. Elle vient de faire apparaître une fracture spectaculaire au sein de la magistrature française.

Tout est parti d’un communiqué du Syndicat de la magistrature, publié le 2 octobre sous un titre qui ne laissait guère de place au doute : « Cessons de réprimer la jeunesse pour la faire taire ».

Le deuxième syndicat de magistrats judiciaires y dénonce une « réponse brutale » du gouvernement au mouvement lycéen et affirme que la stratégie de maintien de l’ordre n’est pas adaptée à un mouvement composé essentiellement de mineurs. Il cite notamment les gaz lacrymogènes, des interpellations jugées brutales et l’utilisation d’armes de force intermédiaire.

Le SM va plus loin : il critique également la demande faite aux procureurs de faire preuve de « la plus grande fermeté » face à certaines infractions commises lors des manifestations.

Pour le syndicat, la réponse de l’État participe d’une « brutalisation » du mouvement social.

Une déclaration qui va mettre le feu aux poudres.

Le SM accuse, les policiers ripostent

La réaction des syndicats de policiers ne tarde pas.

Plusieurs organisations dénoncent les accusations portées contre leurs collègues et rappellent que les policiers interviennent dans un contexte où certains rassemblements ont donné lieu à des jets de projectiles, des tirs de mortiers, des dégradations et des agressions.

Le Syndicat des commissaires de la Police nationale reproche notamment au communiqué du SM de présenter une vision « à charge » de l’action policière.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, monte lui aussi au créneau. Il récuse l’idée d’une intervention policière disproportionnée et affirme que les forces de l’ordre interviennent pour protéger les élèves et faire cesser les violences et les dégradations, dans un cadre légal et sous le contrôle de leur hiérarchie et, le cas échéant, de la justice.

Mais la riposte la plus intéressante n’est pas venue de Beauvau.

Elle est venue de la magistrature elle-même.

« La République exige l’impartialité »

Le 4 octobre, Unité Magistrats-FO publie un communiqué intitulé : « La République exige l’impartialité, pas le militantisme ».

Le syndicat affirme son soutien aux forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions tout en réaffirmant son attachement à la liberté de manifester.

Surtout, il reproche au SM d’adopter une posture susceptible de porter atteinte à l’image de la magistrature.

La formule est lourde de conséquences : selon Unité Magistrats, les magistrats doivent exercer leurs fonctions « en toute indépendance et impartialité » et appliquer la loi avec « égale exigence pour tous ».

Autrement dit, le débat ne porte plus seulement sur la police.

Il porte désormais sur le droit d’un syndicat de magistrats à prendre publiquement position dans une crise sociale et politique.

L’USM choisit le terrain du droit

L’Union syndicale des magistrats, largement majoritaire dans la profession, adopte une position plus mesurée.

Elle rappelle que la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale. Mais elle ajoute immédiatement que cette liberté ne saurait justifier les violences ou les dégradations.

Et surtout, l’USM refuse de transformer la polémique en affrontement politique.

Son message est simple : les éventuelles violations de la loi doivent être appréciées au cas par cas, par les autorités compétentes et, lorsqu’il y a lieu, par l’autorité judiciaire.

Les interventions policières elles-mêmes doivent répondre aux exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité.

C’est une différence fondamentale avec le SM.

Là où celui-ci porte un jugement global sur la stratégie gouvernementale et policière, l’USM revendique une approche judiciaire : des faits, des preuves, des enquêtes et des décisions individuelles.

Et puis les procureurs généraux entrent dans la bataille

Le 6 octobre, la polémique franchit un nouveau seuil.

La Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG), qui réunit les chefs des parquets des cours d’appel, publie à son tour un communiqué.

Et cette fois, c’est l’institution elle-même qui répond au Syndicat de la magistrature.

La CNPG dénonce des « allégations erronées » et des mises en cause qu’elle considère comme infondées concernant le ministère public.

Elle rejette notamment les accusations selon lesquelles les interpellations et gardes à vue ne seraient pas légalement fondées, seraient motivées par une volonté discriminatoire ou raciste, ou encore que les procédures pénales auraient pour seul objectif de faire taire les manifestants.

Elle conteste également l’idée que les parquets obéiraient à un « dessein répressif, sans discernement ».

La CNPG estime que de telles affirmations jettent le discrédit sur la justice en général et le ministère public en particulier.

C’est un tournant.

Car les procureurs généraux ne sont plus seulement spectateurs de la polémique.

Ils prennent publiquement la défense de leur institution.

Une magistrature coupée en trois ?

La photographie de la magistrature devient alors particulièrement intéressante.

Le Syndicat de la magistrature revendique une parole militante au nom des libertés publiques et dénonce une réponse policière qu’il juge disproportionnée.

L’USM, majoritaire, se place sur le terrain de l’État de droit : liberté de manifester, mais aussi interdiction des violences ; contrôle de la force publique, mais examen individuel des situations.

Unité Magistrats-FO va plus loin dans la défense des forces de l’ordre et refuse toute posture qu’elle juge politique ou militante.

Et désormais, la CNPG défend les procureurs contre les accusations de partialité et de répression systématique.

La fracture n’est donc pas simplement syndicale.

Elle est aussi philosophique.

Jusqu’où peut aller un syndicat de magistrats ?

C’est probablement la question centrale de cette affaire.

Un magistrat peut-il dénoncer publiquement une politique de maintien de l’ordre ?

La réponse n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser.

Le Conseil supérieur de la magistrature a déjà rappelé que la liberté d’expression des magistrats est particulièrement large dans le cadre syndical. Le droit syndical implique notamment la possibilité pour les organisations représentatives d’employer un ton vigoureux et polémique.

Mais cette liberté connaît une limite : l’expression publique ne doit pas nuire à l’impartialité des fonctions ni à l’indépendance de la justice.

C’est précisément sur cette frontière que se concentre aujourd’hui la polémique.

Le SM considère qu’il exerce son rôle syndical en dénonçant ce qu’il estime être des atteintes aux libertés.

Ses adversaires répondent qu’une telle prise de position globale peut donner le sentiment que des magistrats ont déjà jugé la légitimité des interventions policières avant même que les enquêtes soient terminées.

Mais les enquêtes existent

Un élément interdit toutefois de réduire la polémique à une querelle idéologique.

Des incidents impliquant des policiers font bien l’objet d’enquêtes.

L’IGPN a notamment été saisie dans plusieurs dossiers concernant des lycéens blessés lors des mobilisations. À Tours, un adolescent de 16 ans a perdu l’usage d’un œil ; dans le Val-d’Oise, un autre mineur a été grièvement blessé au visage. D’autres dossiers sont apparus au fil des manifestations.

Ces enquêtes ne préjugent évidemment pas de la responsabilité pénale des policiers concernés.

Mais elles montrent aussi pourquoi la question du contrôle de l’usage de la force ne peut pas être évacuée d’un revers de main.

Inversement, les violences et dégradations commises pendant les blocages font également l’objet de procédures judiciaires.

Les deux réalités peuvent parfaitement coexister.

Le parquet sous pression

C’est ici que le débat devient institutionnel.

Le ministre de la Justice a demandé aux procureurs une réponse ferme face à certaines infractions commises lors des mobilisations.

Le 6 octobre, Gérald Darmanin a indiqué avoir réuni les procureurs généraux et a parlé d’une réponse pénale « ferme mais mesurée ». Il a évoqué plus de 5 000 gardes à vue, 14 détentions provisoires, dont quatre concernant des mineurs, et un taux de poursuites annoncé autour de 80 %, principalement sous forme d’alternatives à l’emprisonnement ferme et de mesures visant à responsabiliser les parents.

Ces chiffres sont importants.

Ils permettent de nuancer l’image d’une justice envoyant massivement des adolescents en prison.

Mais ils n’épuisent pas le débat sur la proportionnalité des interpellations ou sur les conditions dans lesquelles certaines procédures ont été conduites.

La vraie bataille : qui parle au nom de la justice ?

C’est finalement la question qui se dessine derrière cette extraordinaire passe d’armes.

Qui parle au nom de la magistrature ?

Le Syndicat de la magistrature ?

L’USM, majoritaire ?

Les autres organisations professionnelles ?

Les procureurs généraux ?

Ou personne, parce que la justice doit précisément éviter de devenir un acteur du débat politique ?

La réponse n’est pas évidente.

Une magistrature indépendante doit pouvoir dénoncer les atteintes aux libertés. Mais une justice indépendante doit aussi être capable de poursuivre des manifestants lorsqu’ils commettent des infractions et de sanctionner des policiers lorsque des violences illégitimes sont établies.

C’est précisément cette double exigence qui rend la polémique si sensible.

Une guerre de communiqués qui cache une crise de confiance

La séquence révèle surtout une crise de confiance.

Confiance des jeunes dans les institutions.

Confiance des policiers dans leur hiérarchie et dans l’institution judiciaire.

Confiance des magistrats entre eux.

Et, au bout de la chaîne, confiance des citoyens dans une justice supposée indépendante et impartiale.

Le risque serait alors que chaque camp ne voie plus que sa propre réalité : les lycéens victimes de violences, les policiers victimes d’agressions, les magistrats accusés de militantisme ou, à l’inverse, soupçonnés de complaisance à l’égard du pouvoir.

Or le rôle de la justice est précisément de sortir de cette logique de camps.

La justice devra trancher, pas les syndicats

La polémique entre magistrats n’est donc pas près de s’éteindre.

Le Syndicat de la magistrature revendique le droit d’alerter sur ce qu’il considère comme une brutalisation du mouvement lycéen.

L’USM réclame de rester sur le terrain du droit.

Unité Magistrats-FO défend l’impartialité et les forces de l’ordre.

La CNPG refuse que le ministère public soit présenté comme un instrument de répression.

Et derrière ces communiqués successifs, une question essentielle demeure : que s’est-il réellement passé lors des interventions policières contestées ?

La réponse ne pourra pas être apportée par un syndicat de magistrats, un syndicat de policiers ou un ministre.

Elle devra sortir des enquêtes, des expertises et, lorsqu’ils seront saisis, des tribunaux.

Dans cette guerre des magistrats, chacun revendique l’État de droit. Reste maintenant à savoir qui acceptera d’en respecter jusqu’au bout les contraintes : la preuve, le contradictoire et l’impartialité.

🔴FLASH : La Conférence nationale des procureurs généraux désapprouve les prises de position du Syndicat de la magistrature. https://t.co/m2Dc9fzpvq — Actu-Juridique.fr (@ActuJuridiqueFR) October 6, 2026

J’ai tenu ce matin une nouvelle réunion avec l’ensemble des procureurs généraux sur les violences et les dégradations commises en marge des manifestations lycéennes. La réponse pénale est ferme mais mesurée (14 détentions provisoires qui concernent 4 mineurs seulement) avec 80% de poursuites par les parquets qui concernent essentiellement des alternatives à la prison ferme et la responsabilisation des parents. J’ai tenu à les remercier ainsi que tous les magistrats et agents pour leur mobilisation suite aux plus de 5000 gardes à vue. Je leur ai par ailleurs demandé de généraliser la confiscation des téléphones portables possible en cas de « Happy slapping » ou d’appel à la violence. Enfin, j’écrirai à l’ensemble des présidents de région pour leur rappeler qu’ils peuvent se constituer partie civile en cas de dégradations d’établissements, comme Valérie Pécresse le fait déjà en Île-de-France. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 6, 2026