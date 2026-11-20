Encore trop souvent diagnostiqué à un stade avancé, le cancer du pancréas demeure l’un des cancers les plus meurtriers. Le CHRU de Nancy organise, mardi 24 novembre 2026, une journée d’information et de sensibilisation pour mieux faire connaître la maladie, ses facteurs de risque et ses signes d’alerte.

Le cancer du pancréas reste un défi majeur de santé publique. Sa progression, son diagnostic souvent tardif et son pronostic particulièrement sombre en font une maladie encore trop méconnue du grand public.

Pour sensibiliser la population, le CHRU de Nancy organise, mardi 24 novembre, de 13 h à 16 h, une journée d’information dans le hall de Brabois Adultes, sur le site des Hôpitaux de Brabois. Professionnels de santé et associations seront réunis pour répondre aux questions des visiteurs et les informer sur les possibilités de prévention, de diagnostic et de prise en charge.

Près de 16 000 nouveaux cas en France en 2023

Les chiffres donnent la mesure du problème. Selon les estimations nationales, 15 991 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été recensés en France métropolitaine en 2023. Il s’agit du quatrième cancer le plus fréquent et de la quatrième cause de décès par cancer dans le pays.

Son incidence augmente aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

La difficulté tient notamment à son évolution silencieuse. La maladie peut rester longtemps sans provoquer de symptômes suffisamment caractéristiques pour alerter les patients. Résultat : elle est souvent découverte à un stade avancé.

Au moment du diagnostic, seuls 10 à 20 % des patients présentent une tumeur pouvant être retirée chirurgicalement. La survie nette standardisée à cinq ans est estimée à seulement 11 %.

Dans ce contexte, mieux connaître les signes d’alerte et consulter sans tarder en cas de symptômes suspects constituent des enjeux essentiels.

Tabac, surpoids et obésité parmi les facteurs de risque

Le tabagisme représente le principal facteur de risque connu du cancer du pancréas. Le surpoids et l’obésité sont également associés à une augmentation du risque.

La journée organisée par le CHRU permettra d’aborder ces facteurs de risque, mais aussi les modalités du diagnostic, les traitements disponibles et les dispositifs d’accompagnement proposés aux patients et à leurs proches.

Une dizaine de stands d’information et plusieurs animations, notamment sous forme de quiz et de séquences « Le saviez-vous ? », seront proposés au public.

Des spécialistes de la nutrition, de la tabacologie, de l’hépato-gastro-entérologie et de la chirurgie digestive participeront à cette opération, aux côtés d’associations engagées dans l’accompagnement des malades, notamment Espoir Pancréas et la Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle.

Hépabilor : une prise en charge coordonnée au CHRU de Nancy

Le CHRU de Nancy dispose également d’une structure spécialisée, Hépabilor, qui rassemble les experts des maladies du foie, du pancréas et des voies biliaires.

Lorsqu’une lésion pancréatique est découverte, ce dispositif permet d’organiser les examens nécessaires dans un délai de moins de 48 heures. Chaque dossier est ensuite examiné en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), afin de définir la stratégie diagnostique et thérapeutique la mieux adaptée à chaque patient.

Au-delà de l’information, cette journée vise donc à rappeler l‘importance d’une prise en charge rapide et coordonnée. Face à un cancer dont le pronostic reste particulièrement préoccupant, la sensibilisation du public et l’amélioration du parcours de soins constituent deux leviers essentiels.