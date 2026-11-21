L’Union européenne a reporté le vote sur le rétablissement de l’autorisation d’importer de la viande de volaille brésilienne. En cause : des garanties jugées insuffisantes concernant l’utilisation des antibiotiques et des antimicrobiens dans les élevages. L’interprofession française ANVOL demande que les contrôles soient renforcés avant toute réouverture du marché.

C’est un premier répit pour la filière avicole française. Prévu les 16 et 17 novembre 2026 au sein du comité permanent de la Commission européenne (SCoPAFF), le vote sur le rétablissement de l’autorisation d’exporter de la volaille brésilienne vers l’Union européenne a été reporté.

Un signal positif mais…

Les États membres, dont la France, ont estimé que l’audit réalisé par la Commission européenne ne fournissait pas suffisamment de garanties sur le respect des règles européennes relatives à l’utilisation des antimicrobiens dans les élevages. Sont notamment concernés les antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance et certaines substances réservées à la médecine humaine.

Pour ANVOL, l’interprofession française des volailles de chair, ce report constitue un signal positif. Mais la vigilance reste de mise : un nouveau vote pourrait être organisé les 7 et 8 décembre prochains.

Des garanties sanitaires encore insuffisantes

L’interprofession demande que le Brésil apporte des preuves supplémentaires, vérifiées de manière indépendante, sur l’efficacité de son système de contrôle de l’utilisation des antimicrobiens tout au long de la vie des animaux.

Elle réclame notamment des contrôles renforcés sur place et des garanties concernant la séparation des productions destinées au marché européen de celles commercialisées ailleurs.

Pour ANVOL, de simples documents administratifs ne sauraient suffire. La filière estime qu’une éventuelle réouverture ne peut intervenir sans démonstration concrète du respect des exigences européennes.

Elle appelle donc le gouvernement français à maintenir sa position et à convaincre ses partenaires européens de ne pas rétablir l’autorisation d’importation en l’absence de garanties vérifiables.

Des volumes d’importation considérables

Derrière cette bataille réglementaire se joue également un enjeu économique majeur.

Entre janvier et septembre 2026, le Brésil a expédié 312 000 tonnes de viande de volaille vers l’Union européenne, soit déjà 34 % de plus que sur l’ensemble de l’année 2025 (233 000 tonnes).

En septembre, 43 500 tonnes ont encore été acheminées vers le marché européen, malgré la suspension décidée le 3 septembre. Ces expéditions concernaient des certificats délivrés avant cette décision.

Ces chiffres illustrent l’importance des flux commerciaux concernés et la pression concurrentielle qui pèse sur les producteurs européens.

La souveraineté avicole française en question

Pour ANVOL, le dossier brésilien dépasse la seule question sanitaire. Il pose celle de l’équité des règles commerciales entre producteurs européens et pays exportateurs.

En France, un poulet sur deux consommés est importé. Dans le même temps, la consommation de volaille a progressé de 14,7 % entre 2019 et 2025. La volaille est désormais la viande la plus consommée dans le pays.

L’interprofession entend profiter de cette dynamique pour relancer la production nationale. Son objectif : permettre la création de 2 800 poulaillers supplémentaires d’ici 2035, dont 600 poulaillers Label Rouge.

Mais cette reconquête suppose, selon elle, que les produits importés soient soumis aux mêmes exigences que ceux élevés en France et dans les autres pays de l’Union européenne.

L’origine des volailles : une traçabilité à généraliser

Autre revendication de l’interprofession : rendre obligatoire l’indication du pays d’élevage des volailles dans les produits transformés et dans la restauration, partout dans l’Union européenne.

ANVOL estime que les mentions générales « UE » ou « hors UE » ne permettent pas aux consommateurs de connaître précisément l’origine des produits qu’ils achètent ou consomment.

La filière demande donc davantage de transparence pour que les consommateurs puissent faire leurs choix en connaissance de cause.

Un nouveau rendez-vous européen en décembre

Les 7 et 8 décembre 2026 pourraient être l’occasion pour les États membres de se prononcer à nouveau sur le dossier brésilien. Mais, pour ANVOL, l’inscription éventuelle du sujet à l’ordre du jour ne doit pas être interprétée comme un signe de réouverture prochaine.

L’interprofession prévient : sans preuves supplémentaires, contrôles indépendants et garanties solides, les États membres doivent voter contre le rétablissement de l’autorisation.

Au-delà du commerce international, c’est aussi la crédibilité des normes européennes, la protection des consommateurs et l’avenir de la souveraineté avicole française qui sont en jeu.