Mobilisations lycéennes : le recteur de Nancy-Metz apporte son soutien aux chefs d’établissement

Après plusieurs semaines de tensions et de violences dans certains lycées, les personnels de direction de l’académie de Nancy-Metz se sont rassemblés ce vendredi 13 novembre devant le lycée Varoquaux, à Nancy. Le recteur Pierre-François Mourier condamne fermement les menaces et intimidations visant les chefs d’établissement et leur assure le soutien de l’institution.

Le malaise grandit parmi les personnels de direction des lycées. Ce vendredi 13 novembre, plusieurs d’entre eux se sont réunis devant le lycée Varoquaux, à Tomblaine (54), pour témoigner leur solidarité à leurs collègues confrontés, ces dernières semaines, à des épisodes de violences dans le contexte des mobilisations lycéennes.

Ce rassemblement intervient alors qu’une délégation de chefs d’établissement doit être reçue dans l’après-midi au ministère de l’Éducation nationale par le ministre Édouard Geffray. Une rencontre destinée à faire entendre les difficultés rencontrées sur le terrain et à évoquer les conditions d’exercice de leurs responsabilités dans un climat parfois particulièrement tendu.

Le recteur condamne les violences et les intimidations

Face à cette situation, Pierre-François Mourier, recteur de la région académique Grand Est et de l’académie de Nancy-Metz, a tenu à exprimer son soutien aux personnels de direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative éprouvés par ces événements.

Il condamne sans ambiguïté les violences, menaces et intimidations dont certains chefs d’établissement ont été victimes.

« Les violences, les menaces et les intimidations dont sont victimes les personnels de direction sont inacceptables. Rien ne saurait justifier que celles et ceux qui ont la responsabilité de nos établissements scolaires soient pris pour cible dans l’exercice de leurs missions », souligne le recteur.

Il salue également leur engagement, leur sang-froid et leur sens des responsabilités, rappelant que les chefs d’établissement doivent quotidiennement prendre des décisions parfois difficiles pour assurer la sécurité des élèves et des personnels.

Pierre-François Mourier leur adresse ainsi un message de confiance et leur assure qu’ils peuvent compter sur le « soutien sans réserve de l’institution ».

Le dialogue, oui ; la violence, non

Le recteur rappelle toutefois que les mobilisations lycéennes et l’expression des revendications ont toute leur place dans la vie démocratique des établissements scolaires. Le dialogue avec les élèves doit pouvoir s’exercer librement, comme il a pu le constater à plusieurs reprises dans les lycées de l’académie.

Mais cette liberté d’expression ne saurait justifier les violences, les menaces ou les dégradations. Le respect des personnes et la sécurité de tous doivent rester des principes fondamentaux.

L’autorité académique affirme que les personnels de direction ne sont pas seuls face à ces situations et qu’ils bénéficient de son soutien et de son accompagnement dans l’exercice de leurs responsabilités.

Préserver les établissements comme lieux de dialogue

Au-delà de la condamnation des incidents, le rectorat entend rappeler la vocation première des établissements scolaires : demeurer des lieux d’apprentissage, de dialogue, de sérénité et d’émancipation.

Un message institutionnel qui intervient dans un contexte de tensions récurrentes autour des mobilisations lycéennes et des conditions dans lesquelles les chefs d’établissement doivent concilier le droit à l’expression des élèves, le maintien de l’ordre et la sécurité de la communauté éducative.

Reste désormais à savoir quelles réponses concrètes seront apportées par le ministère aux préoccupations exprimées par les personnels de direction lors de leur rencontre avec Édouard Geffray.