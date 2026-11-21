Depuis dix ans, un vaste réseau de trafiquants d’oiseaux rares et protégés est poursuivi devant la justice française. Le procès, qui devait se tenir en novembre 2026 à Cahors, a subi un énième ajournement, plongeant les associations de protection animale dans la frustration face aux lenteurs de la machine judiciaire. L’association AC !! Anti-Corruption, partie civile, réagit.

Un trafic d’ampleur inédite entre France et Belgique

Le tribunal correctionnel de Cahors, dans le Lot, se trouve au cœur d’une affaire sans précédent en matière de criminalité environnementale. Treize membres d’un vaste réseau présumé de trafiquants ont été convoqués pour répondre d’accusations portant sur la capture, le transport et la vente illégale d’oiseaux sauvages protégés. Ce réseau, actif entre la France et la Belgique de septembre 2012 à mars 2018, aurait impliqué jusqu’à 30 000 spécimens et généré environ 600 000 euros d’avoirs criminels pour le principal suspect.

L’enquête, menée par l’Office français de la biodiversité en collaboration avec les gendarmes, s’est déroulée sur deux années avant une vague d’interpellations spectaculaire en février 2017. Les forces de l’ordre ont procédé à une trentaine de perquisitions simultanées, saisissant environ 430 oiseaux vivants, plus de 140 pièges de capture, ainsi que de l’argent liquide. France Nature Environnement, association constituée partie civile, qualifie cette affaire d’«une ampleur inédite» face aux enjeux de préservation des espèces.

Les victimes silencieuses : chardonnerets, rossignols et grosbecs

Les oiseaux ciblés par ce trafic comprennent plusieurs espèces hautement protégées et convoitées. Le chardonneret élégant, apprécié pour son chant mélodieux, figure parmi les proies principales. Le rossignol du Japon, le grosbec casse-noyaux, le bouvreuil pivoine, la linotte, le rouge-gorge, la huppe fasciée et le jaseur des cèdres complètent cette liste des espèces ciblées.

Ces animaux étaient recherchés pour leur beauté exceptionnelle, leur plumage remarquable ou leur capacité vocale distinctive. Les enquêteurs ont découvert des oiseaux vivants dans des volières, mais aussi des spécimens morts, partiellement déplumés ou en mauvais état de santé. Ces conditions de détention illégale témoignent de la souffrance infligée aux animaux capturés dans le cadre de ce commerce clandestin.

Une procédure judiciaire qui s’effondre sous son propre poids

Après dix ans d’enquête et de procédures judiciaires, le procès continue de subir des reports répétés. Le mercredi 18 novembre 2026, l’audience devait enfin apporter des réponses, mais une erreur de citation d’un prévenu a contraint le tribunal à reporter la partie principale aux 17 et 18 mars 2027. Ce nouvel ajournement s’ajoute à une succession de renvois antérieurs : le premier remontait au 15 janvier 2026, lié à un sur-audiencement, suivi d’une seconde échéance en juin 2026.

Cette lenteur judiciaire devient meurtrière pour la crédibilité du système. Quatre prévenus ne seront jamais jugés sur le fond : deux sont décédés au cours de l’instruction, tandis que deux autres, âgés respectivement de 92 et 93 ans, ont été jugés inaptes à comparaître pour des raisons médicales. Seuls trois des prévenus ont pu être condamnés lors de la partielle audience de novembre, avec des peines d’amende variant de 4 000 à 6 000 euros.

Le ras-le-bol des associations face à l’impuissance judiciaire

Les organisations de protection de l’environnement et des animaux expriment une colère croissante face aux défaillances du système judiciaire. Stéphane Lamart, président d’une association homonyme, déclare : «On se sent victime d’une injustice. On fait des conclusions, on mobilise l’OFB, les avocats, finalement il y a des renvois. À la fin, il ne restera plus personne.»

Anne Roques, juriste à France Nature Environnement, pointe du doigt les manques de moyens. Les frais engendrés par ces reports répétés s’accumulent : logements, déplacements, honoraires d’avocats, mobilisation de ressources humaines massives.

Marcel Claude, président de l’association AC !! Anti-Corruption, synthétise l’impasse : «Ce sont des procédures qui s’éternisent, au détriment de la répression des atteintes à l’environnement.»

Maître Laure Abramovitch, défendant plusieurs structures notamment l’association pour la protection des Animaux Sauvages et le centre Athenas de sauvegarde de la faune, insiste : «La justice ne sera pas rendue pour les animaux morts.» Cette formule cristallise le sentiment que le temps écoulé rend la justice vaine pour les victimes de ce trafic.

Vers une spécialisation des juridictions environnementales

Face à cette débâcle procédurale, des voix s’élèvent pour réformer l’organisation de la justice. Marcel Claude plaide pour une refonte structurelle : «Il faut davantage spécialiser certaines juridictions. Et y délocaliser les procès. Il n’est plus raisonnable de laisser les juridictions de proximité assumer, avec leurs moyens ordinaires, la gestion de procédures environnementales d’une telle ampleur.»

Dans un communiqué intitulé « Nouveau flop de la justice pénale environnementale« , l’association AC !! défend l’importance de former des magistrats aux enquêtes environnementales complexes. Ces affaires d’une envergure sans précédent nécessitent une expertise spécifique et des ressources dédiées. Les dossiers comptant 14 000 pages et impliquant des réseaux transfrontaliers dépassent largement les capacités des tribunaux de proximité fonctionnant avec leurs budgets ordinaires.

Les associations ne baissent pas les bras malgré les déceptions successives. Elles seront présentes aux audiences des 17 et 18 mars 2027 pour défendre leurs intérêts et ceux des victimes silencieuses du trafic. Leurs demandes portent sur des réparations pour le préjudice moral causé par cette criminalité environnementale.