Ce lundi 16 novembre à Abainville dans la Meuse, la Safer Grand Est a mis à l’honneur sept agriculteurs accompagnés dans leur parcours d’installation. Pour tous, un même enjeu : accéder au foncier pour créer, reprendre ou développer une exploitation et contribuer à la vitalité de l’agriculture meusienne.

S’installer en agriculture suppose de relever de nombreux défis, à commencer par celui de l’accès au foncier. Dans la Meuse, la transmission des exploitations et l’arrivée de nouveaux agriculteurs sont essentiels pour l’avenir du territoire. Thierry Bussy, Président de la Safer Grand Est et de la FNSafer explique : « Derrière chaque projet, il y a une exploitation à transmettre, un jeune à accompagner, un territoire à faire vivre. C’est tout le sens de l’action de la Safer : orienter le foncier vers des projets utiles, viables et pertinents pour nos territoires ruraux. »

Les parcours de Marie et Louis Bontant

Parmi les sept bénéficiaires distingués à Abainville, les parcours de Marie et Louis Bontant illustrent le rôle déterminant que peut jouer une opportunité foncière. Âgés respectivement de 22 et 25 ans, le frère et la sœur ont pu anticiper leur installation au sein de l’exploitation familiale, grâce à l’attribution de 44 ha de terres situées à Abainville et Badonvilliers-Gérauvilliers. Installés en mai 2026, ils portent deux projets complémentaires : Marie développe un atelier de 40 vaches allaitantes avec engraissement, tandis que Louis prévoit la création d’un atelier de poules pondeuses. Tous deux souhaitent développer la vente directe et engager l’exploitation dans une conversion en agriculture biologique. Leur parcours a par ailleurs été mis en lumière lors de la visite de leur exploitation organisée à l’issue de la cérémonie.

Conversion vers l’agriculture bio

D’autres bénéficiaires ont choisi de rejoindre une structure familiale pour lui donner de nouvelles perspectives. À 40 ans, Lise Dabit s’est installée aux côtés de son frère, avec l’ambition de diversifier les productions de leur ferme. L’attribution de 29 ha sur plusieurs communes, notamment Champougny, Pagny-la-Blanche-Côte, Montbras et Uruffe, lui a permis de consolider son activité et de développer la transformation des oléagineux en huiles, l’apiculture et la vente directe. Dans l’est meusien, Yannick Schipper, 27 ans, a quant à lui rejoint le GAEC de la Tulipe, une exploitation familiale de polyculture-élevage laitier. L’acquisition de plus de 35 ha à Rouvres-en-Woëvre et Lanhères contribue à renforcer son autonomie fourragère et à accompagner sa conversion vers l’agriculture biologique.

La continuité des activités agricoles

L’installation agricole se construit également en dehors du cadre familial. À proximité de Stenay, Guillaume Hiblot, 36 ans, a repris une exploitation de polyculture-élevage auparavant exploitée par ses oncles. L’accompagnement de la Safer Grand Est lui a permis de sécuriser 195 ha autour de Chauvency-Saint-Hubert et de Stenay et de préserver une unité économique opérationnelle dès son installation. Une transmission qui illustre l’importance de maintenir des exploitations viables et de favoriser la continuité des activités agricoles.

Deux parcours témoignent du dynamisme des projets d’élevage ovin sur le territoire. À Villers-le-Sec, Clémentine Garçonnet, 38 ans, a bénéficié de l’attribution de 30 ha sécurisés par un bail à long terme. Elle envisage le développement progressif d’un troupeau de 400 à 500 brebis. À Cousances-les-Forges, Thomas Weidmann, 41 ans, construit progressivement son activité autour de l’élevage ovin et de l’écopâturage. Grâce aux 21 ha attribués, il poursuit l’aménagement de son exploitation, avec l’objectif de devenir agriculteur à titre principal d’ici 2030.

Opération « Coup de pouce »

« Ces sept projets témoignent de la diversité des installations accompagnées par la Safer Grand Est : reprise d’exploitations, développement de nouvelles productions, agriculture biologique, vente directe ou encore création d’activités d’élevage » souligne Julien Robert, Président du comité technique Meuse. Lancée en 2023, l’opération Coup de pouce apporte un soutien financier symbolique de 300 € aux nouveaux installés. Au-delà de cette aide financière, cette opération constitue une occasion de valoriser des femmes et des hommes qui font le choix de s’engager dans l’agriculture.