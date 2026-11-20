Ce samedi 21 novembre marque une nouvelle journée de mobilisation sociale en France, combinant les revendications contre la vie chère portées par les syndicats, les organisations de jeunesse et la coordination des Gilets jaunes. Cette date coïncide avec le huitième anniversaire du mouvement des GJ, un contexte que le gouvernement surveille étroitement avec un dispositif policier massif de 70 000 agents mobilisés sur tout le territoire national.

Les organisations mobilisées et leurs revendications

Pour cette nouvelle journée de protestation, une large coalition s’est constituée autour de revendications communes portant sur le coût de la vie. L’intersyndicale d’Île-de-France réunit la CGT, la CFDT, FO, la FSU et Solidaires, tandis que les organisations de jeunesse Fage, Unef, Union étudiante et Union syndicale lycéenne apportent leur mobilisation aux manifestations.

La coordination des Gilets jaunes poursuit également son engagement pour cette nouvelle journée de mobilisation sociale. Selon les comptages du samedi 14 novembre précédent, entre 106 000 personnes (chiffre du ministère de l’Intérieur) et 200 000 personnes (selon l’intersyndicale de la jeunesse) avaient défilé dans les rues de France, dont respectivement 24 000 et près de 100 000 à Paris. Ces chiffres témoignent d’une mobilisation durable et structurée autour de préoccupations socio-économiques majeures.

L’association Droit au logement participera activement au cortège parisien et organisera une conférence de presse avant le départ de la manifestation. Sur l’ensemble du territoire, les Gilets jaunes ont répertorié 167 actions déclarées, illustrant l’ampleur de la mobilisation nationale attendue.

Les trajets de manifestation en Île-de-France

Pour la région parisienne, l’intersyndicale Île-de-France CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse ont déclaré un parcours entre la place de la République et celle de la Nation, avec un départ prévu à 14 heures. Ce trajet a reçu l’approbation des autorités préfectorales et n’a pas été remis en cause par les forces de l’ordre.

La coordination des Gilets jaunes avait initialement proposé un parcours distinct entre les places de la Bastille et Concorde, mais la préfecture a refusé ce trajet. Face à cette décision administrative, la coordination s’est ralliée au parcours République-Nation, garantissant une manifestation rassemblée et mieux encadrée. Cette concentration des cortèges facilite également la gestion sécuritaire des événements et le maintien de l’ordre public.

Un dispositif policier massif et sans précédent

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le maintien du dispositif de maintien de l’ordre identique aux précédents week-ends de mobilisation. Environ 70 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l’ensemble du territoire national pour encadrer les manifestations du 21 novembre. Ce chiffre considérable reflète la détermination gouvernementale à assurer la sécurité publique et prévenir les débordements.

Le ministre de l’Intérieur a également rappelé que « on ne baisse pas la garde », illustrant la vigilance maintenue face aux risques de violences urbaines. Cette position découle notamment des incidents survenus les 17 et 18 octobre, qui ont engendré un coût estimé à plus de 200 millions d’euros selon la fédération professionnelle France Assureurs. Ces événements ont renforcé la détermination des autorités à prévenir les débordements et à maintenir un ordre public strict.

Mesures préventives et contexte de vigilance accrue

Face aux risques identifiés, le gouvernement a pris plusieurs mesures préventives. L’interdiction de la vente de certains mortiers d’artifice jusqu’au 27 novembre a été mise en place, suite à environ 6 000 tirs enregistrés contre les forces de l’ordre depuis le 17 octobre. Cette augmentation du recours aux artifices, notamment aux abords et dans les lycées, a justifié cette interdiction administrative ciblée.

Dans un télégramme adressé aux préfets, le ministre de l’Intérieur rappelle la coïncidence de cette date avec le huitième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, contexte historique et symbolique susceptible d’amplifier les mobilisations. Les préfets sont explicitement priés d’être « particulièrement vigilants aux groupes les plus hostiles envers les forces de l’ordre », notamment après les débats parlementaires autour de la présomption d’usage légitime de l’arme au Sénat.

Protection des journalistes et enjeux démocratiques

Le ministre insiste également sur l’importance du respect des dispositions du schéma national du maintien de l’ordre, en particulier celles concernant « la place et la protection des journalistes en manifestation« . Cette recommandation intervient après les réclamations des syndicats de journalistes déplorant les violences policières perpétrées envers les professionnels de la presse lors des manifestations précédentes.

La protection de la liberté de la presse durant les événements de maintien de l’ordre constitue un enjeu démocratique majeur. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur mission d’information sans crainte de représailles ou de violences de la part des forces de l’ordre, garantissant ainsi une couverture médiatique libre et transparente des mobilisations sociales.

Perspectives et enjeux d’une mobilisation durable

Cette nouvelle journée de manifestations du 21 novembre s’inscrit dans un cycle de mobilisation sociale prolongée, le sixième week-end consécutif de protestation. Les revendications contre la vie chère, pour le droit au logement et sur les enjeux climatiques demeurent au cœur des préoccupations citoyennes. La coordination entre syndicats historiques, organisations de jeunesse et mouvements tels que les gilets jaunes démontre une capacité de mobilisation durable et structurée.

L’ampleur du dispositif policier, les mesures préventives et l’attention gouvernementale témoignent de l’importance politique de ces manifestations. Les autorités cherchent à maintenir l’équilibre entre le droit de manifester et la préservation de l’ordre public, face aux risques de débordements identifiés lors des précédents événements. Les semaines à venir détermineront si cette mobilisation sociale prolongée parvient à infléchir les politiques gouvernementales ou si elle s’épuise progressivement.

🔴 Le cortège d’étudiants et de lycéens vient de s’élancer à Paris, boulevard Saint-Michel, contre la « militarisation » de la société, à la veille d’une manifestation « acte 6 » prévue demain, 21 novembre, contre la vie chère. #manif #France #protests #21novembre #blocus #grève https://t.co/CTjHn7E3fm — Simon Marseille (@S_Marseil) November 20, 2026

🚨🇫🇷 URGENT – SAMEDI 21 NOVEMBRE : LA FRANCE SE PRÉPARE À UNE JOURNÉE DE MOBILISATION SOUS HAUTE TENSION ! Demain, plusieurs appels à manifester circulent partout en France, notamment contre la vie chère, pour les salaires et les services publics. 🟡 Les Gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation, avec des rassemblements et des bloquages annoncés dans plusieurs villes. 🇫🇷 Des manifestations sont notamment annoncées à Paris, Lyon, Marseille et dans d’autres villes françaises. 🚨 Les autorités préparent un important dispositif de sécurité face aux risques de débordements. ⚠️ À Lyon, des restrictions de rassemblement sont annoncées dans une partie du centre-ville. Un tag a également été découvert ce mardi, portant l’inscription : « 21 NOVEMBRE, FINI LES MANIFS, PLACE AUX ÉMEUTES ». Entre manifestations, risques de blocages, perturbations et tensions potentielles, la journée du samedi 21 novembre s’annonce particulièrement surveillée. 📲 Mandat Média suivra les événements tout au long de la journée, activez les notifications pour suivre en temps réel la mobilisation et contrer la censure du gouvernement. — Mandat Media (@mandat_media) November 20, 2026