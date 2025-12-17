Rififi à Coin-lès-Cuvry, en Moselle (suite)

Dans sa dernière livraison, le Canard Enchaîné épingle le premier adjoint de Coin-lès-Cuvry, dans la banlieue de Metz. Régis Gauthier, notaire à Nancy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d’intérêts.

Nous avons évoqué à plusieurs reprises le lourd contentieux qui oppose Julien Ruaro, conseiller municipal de la commune de Coin-lès-Cuvry, en Moselle, au maire Anne-Marie Linden-Guesdon et à plusieurs élus. Notamment au premier adjoint, Régis Gauthier, notaire à Nancy.

Un mélange des genres inacceptable

Au cœur de l’embrouille, les conditions d’attribution et de réalisation d’un projet immobilier d’une cinquantaine d’appartements, confié à un promoteur. Or, cet officier public a accompagné le dossier immobilier au sein du conseil municipal depuis son origine, en 2015. En tant que notaire, il a reçu les actes relatifs à la cession des terrains communaux au promoteur immobilier puis, il a reçu les actes de vente des appartements en construction. Bref, un mélange des genres qui interpelle. Et qui était susceptible de recevoir une qualification pénale.

D’où la plainte pour une kyrielle d’infractions présumées : prise illégale d’intérêts, faux en écriture authentique (en raison de différences entre l’acte de vente et la promesse de vente), détournement de biens publics (concernant la voirie et le parking publics), favoritisme et autres joyeusetés. L’enquête des gendarmes a confirmé plusieurs infractions. Pourtant, le parquet de Metz et le parquet général ont classé l’affaire.

Des plaintes opportunes

Dans la foulée, l’association anticorruption AC !! dépose une plainte contre X qu’elle adresse à la JIRS de Nancy. Puis, c’est autour d’Anticor de déposer plainte dans ce même dossier.

Finalement, le Canard Enchaîné de ce mercredi 17 décembre 2025 révèle (voir ci-dessous) que les deux associations anticorruption ont réveillé la justice puisque le premier adjoint, Régis Gauthier, est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Metz le 26 novembre 2026 pour « prise Julien Ruaro s’en félicite, « moins pour l’aspect pénal visant un élu, dit-il, que pour les dommages de la commune sur la perte du domaine public. Il va bien falloir créer des dizaines de places de parking en sacrifiant l’aire de jeux ».

Rappelons que Julien Ruaro est cet élu qui a eu la surprise d’apprendre qu’il avait démissionné du conseil municipal de Coin-lès-Cuvry en janvier 2024. Une lettre recommandée dont il n’est pas l’auteur avait été adressée au maire. Le tribunal administratif l’a, depuis, réintégré au sein de l’assemblée municipale.