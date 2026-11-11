Disparition inquiétante d’une adolescente entre Nancy et Metz

La police lance un appel à témoins après la disparition de Mila Schiltz, 15 ans, que ses proches n’ont pas revue depuis le 23 octobre 2026. Elle pourrait être entre Nancy et Metz.

La jeune fille, mesurant 1,63 mètre, de corpulence moyenne, serait porteuse de vêtements sombres et d’un voile. Elle a un piercing au nez, elle peut avoir une etite valise bleue à roulettes. Elle a disparu le 23 octobre et pourrait se trouver entre Nancy et Metz. Elle pourrait être accompagnée d’un jeune majeur de 19 ans et d’un chien noir et blanc. La police lance un appel à temoins. Si vous avez des informations, appelez soit le 17 soit le 03.83.17.27.37.