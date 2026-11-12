Endoscopie digestive : le CHRU de Nancy expose son expertise devant plus de 2 000 professionnels

Les 19 et 20 novembre 2026, le CHRU de Nancy sera l’un des centres névralgiques du congrès Vidéo-Digest, organisé à Paris par la Société française d’endoscopie digestive.

Le CHRU de Nancy s’apprête à vivre deux journées placées sous le signe de l’innovation médicale et du partage des connaissances. Les jeudi 19 et vendredi 20 novembre, le site hospitalier de Brabois accueillera des démonstrations d’endoscopie digestive dans le cadre du congrès Vidéo-Digest, rendez-vous national organisé du 18 au 20 novembre au Palais des Congrès de Paris.

La particularité de cette édition réside dans le dispositif de retransmission en direct mis en place entre Nancy et la capitale. Les gestes techniques réalisés par les équipes médicales nancéiennes seront diffusés et commentés en temps réel devant les congressistes. Douze endoscopistes experts, venus de différents établissements français, participeront également à ces démonstrations.

Avec plus de 2 000 participants lors de l’édition 2025, Vidéo-Digest constitue un rendez-vous majeur pour les spécialistes de cette discipline. La participation du CHRU de Nancy à cette opération témoigne de la reconnaissance nationale de son expertise dans un domaine médical en pleine évolution.

Des techniques moins invasives pour traiter des pathologies complexes

Au-delà de la performance technique du dispositif de retransmission, l’enjeu est avant tout médical. Les différentes sessions permettront de présenter les dernières avancées en matière d’endoscopie diagnostique et thérapeutique.

Cette spécialité connaît depuis plusieurs années des progrès considérables. Elle permet désormais d’intervenir sur des pathologies digestives complexes, notamment certains cancers, grâce à des techniques mini-invasives. Dans certaines situations, ces nouvelles approches peuvent éviter une intervention chirurgicale conventionnelle ou en limiter considérablement l’ampleur.

Pour les patients, les bénéfices peuvent être importants : des traitements moins lourds, une réduction des traumatismes liés aux interventions et, selon les indications, des suites opératoires potentiellement plus simples.

Les démonstrations réalisées à Nancy permettront ainsi aux professionnels de découvrir des gestes innovants, d’échanger sur leurs indications et de partager les expériences entre spécialistes.

Cette opération constitue une nouvelle occasion pour le CHRU de Nancy de faire connaître son savoir-faire au niveau national et de montrer comment les innovations médicales transforment progressivement la prise en charge des maladies digestives.

Vidéo-Digest 2026 en chiffres

Plus de 2 000 participants lors de l’édition 2025.

Trois jours de congrès au Palais des Congrès de Paris.

Deux journées de retransmission en direct depuis le CHRU de Nancy.

Douze endoscopistes experts accueillis sur le site de Brabois.

Programme du congrès