L’enquête EMC² (Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema) de septembre 2026 a pour finalité de mesurer l’ampleur des déplacements transfrontaliers. Elle intervient au moment où se décident l’A31 bis et le renforcement du TER vers le Luxembourg.

Par Bernard Aubin

Plus de 240 000 déplacements par jour. Chaque jour ouvré, le Nord lorrain voit passer 242 000 déplacements transfrontaliers dans les deux sens, soit 6 % de la mobilité du territoire. Côté sortant, 118 200 résidents franchissent une frontière, pour 120 800 déplacements. Menée de septembre 2024 à avril 2025 auprès de 21 110 personnes, l’enquête est pilotée par la Région Grand Est, avec le Cerema, l’AGURAM et l’AGAPE.

Les grandes lignes de l’étude

Le Luxembourg, aimant du territoire

Les trois quarts des flux sortants (90 700 déplacements) se dirigent vers le Grand-Duché, contre 21 % vers l’Allemagne et 4 % vers la Belgique. Les principaux territoires émetteurs vers le Luxembourg sont Thionville-Fensch (22 100 déplacements), le Grand Longwy (14 800) et le Pays Haut Val d’Alzette (10 600). Le travail motive 71 % des déplacements transfrontaliers, et 80 % de ceux qui vont vers le Luxembourg. Vers l’Allemagne et la Belgique, les achats et les loisirs pèsent bien plus lourd.

81 kilomètres et 1 h 57 par jour

Un frontalier parcourt en moyenne 81 km et passe 1 h 57 par jour dans ses déplacements (2 h 03 vers le Luxembourg), soit 1,5 fois plus de temps qu’un non-frontalier. Les départs vers le Grand-Duché sont matinaux : 35 % ont lieu entre 6 h et 7 h 30. Les retours se concentrent entre 16 h et 18 h 30. Un frontalier sur trois (32 %) se déclare insatisfait de ses trajets domicile-travail, contre 8 % des non-frontaliers.

Une dépendance à la voiture

Plus de 85 % des déplacements transfrontaliers se font en voiture, et 95 % des conducteurs arrivent seuls sur leur lieu de travail. Le covoiturage ne représente que 4 % des déplacements. Vers le Luxembourg, les transports en commun atteignent 18 % des déplacements et 15 % d’entre eux combinent plusieurs modes (voiture et train, par exemple). Pourtant, 63 % des frontaliers jugent l’offre insuffisante, 58 % estiment les trajets trop longs et 54 % déplorent un manque de régularité. À l’inverse, 36 % se disent prêts à changer de mode : une réelle fenêtre d’opportunité.

Ce que l’étude n’aborde pas

A31 bis : un feu vert sous conditions

L’A31 bis est la réponse routière proposée à la saturation des flux vers le Luxembourg, mais elle ne fait pas l’unanimité. Le projet contourne Thionville par l’ouest et élargit l’axe jusqu’à la frontière.

Le 10 août, la commission d’enquête publique a rendu un avis favorable assorti de réserves. Cette étape précède la déclaration d’utilité publique (DUP), indispensable pour lancer le chantier. Le gouvernement prévoit de financer les travaux et l’entretien par un péage en flux libre. Le coût est estimé à près de deux milliards d’euros pour le seul secteur Nord, alors que les estimations antérieures s’établissaient entre 700 et 900 millions.

Les opposants à cette approche routière avancent plusieurs arguments :

l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et un coût répercuté sur les usagers par le péage

selon un collectif de 25 organisations, qui s’appuie sur l’avis de l’Autorité environnementale, un coût colossal au regard des bénéfices pour les usagers, et un projet qui empêcherait la création d’une troisième voie pour les transports en commun et le covoiturage

un risque de saturation dès 2050

Les défenseurs du projet répondent que, selon les études de trafic, même un développement très ambitieux du rail ne permettrait pas un report modal suffisant pour désengorger l’A31. L’enquête EMC² éclaire ce débat : elle met en évidence une dépendance à la voiture que ni la route ni le rail, pris isolément, ne résoudront.

Côté rail, un effort réel mais encore insuffisant pour un véritable report modal

Le protocole de Paris (2018) et son avenant de Belval (2021) prévoient un financement paritaire France-Luxembourg de 460 millions d’euros pour renforcer la desserte ferroviaire et routière.

De nouvelles rames circulent sur Metz-Luxembourg depuis le 29 avril 2026. Ces TER de 1 000 places offrent 340 sièges de plus que l’offre habituelle. Entre Thionville et la frontière, jusqu’à huit trains par heure et par sens circulent déjà, TER, TGV et fret confondus. Dans le cadre du SERM Lorraine-Luxembourg, l’objectif affiché est de 10 trains par heure et par sens dès 2028 (8 TER, 1 TGV, 1 fret), soit un cadencement de type RER. Une amélioration, certes, mais qui reste marginale au regard des besoins.

En juillet, la SNCF a annoncé pour sa part 150 millions d’euros d’investissements d’ici 2031 sur Nancy-Luxembourg, en plus des 240 millions injectés entre 2023 et 2026. Un atelier de maintenance de 120 millions d’euros, cofinancé par le Luxembourg, vient d’ouvrir à Montigny-lès-Metz.

Le Luxembourg, de son côté, investit 1,7 milliard d’euros entre 2025 et 2028 dans ses infrastructures ferroviaires transfrontalières. Il construit notamment la ligne à double voie Luxembourg-Bettembourg, qui doit ouvrir en septembre 2027 et séparera les circulations vers Esch-sur-Alzette de celles vers Thionville et Metz.

Le chaînon manquant : la troisième voie

Le maillon faible du TER ou futur RER reste le tronçon Thionville-Bettembourg. La saturation y est déjà palpable : la ligne Luxembourg-Thionville-Metz fonctionne à la limite de sa capacité, et la moindre panne de train ou d’installation entraîne des retards, voire la paralysie des circulations.

Un projet de troisième voie avait pourtant été évoqué il y a de nombreuses années, en parallèle des réflexions sur le doublement de l’A31. L’idée était de mener de front les deux chantiers, routier et ferroviaire. Mais le volet ferroviaire, pourtant indispensable à l’élargissement de l’offre, a curieusement disparu des radars.

Le goulet d’étranglement va donc durer. La France dispose de quatre voies entre Novéant et Thionville, et le Luxembourg en aura quatre à partir de 2027 entre Bettembourg et la capitale. Mais la section frontalière entre Thionville et Bettembourg restera à deux voies, ce qui limite toute perspective de développement notable des trafics.

La conclusion de l’étude

Les auteurs de l’enquête plaident pour des investissements dans l’offre transfrontalière, l’intermodalité, le covoiturage et le télétravail. Ils préviennent que, sans coopération transfrontalière, les investissements resteront fragmentés. Reste à savoir si cette étude, la énième sur le sujet, suffira enfin à passer des constats aux décisions.