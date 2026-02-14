Cinq médecins influenceurs jugés par leurs pairs

Dans le cadre de l’action “Les 9 Bonimenteurs”, le Syndicat Liberté Santé (SLS) annonce la tenue de cinq audiences devant la Chambre disciplinaire des Conseils régionaux de l’Ordre des Médecins (CROM) d’Occitanie et d’Île-de-France. Le 27 mars à Montpellier, le 31 mars 2026 à Paris.

Ces audiences publiques font suite aux plaintes ordinales déposées par le Syndicat SLS à l’encontre de médecins de plateau pour manquements déontologiques graves commis lors de la crise COVID-19, notamment en matière de :

défaut de prudence et de mesure dans la communication publique ;

défaut d’information claire, loyale et appropriée

non-déclaration de liens d’intérêts ;

abus de crédulité publique ;

et manquement au devoir de confraternité.

On se souvient de ces médecins qui, chaque jour ou presque, venaient sur les plateaux télé nous convaincre de la nécessité de nous faire vacciner contre la Covid-19. Ces médecins influenceurs abusaient de la crédulité publique pour forcer le public à aller se faire piquer.

Peut-on encore parler de consentement libre et éclairé sans un débat public loyal ?

Le Syndicat Liberté Santé, fondé en 2021 pour défendre les professionnels de la santé face aux abus dans la gestion de la “crise sanitaire”, a saisi les juridictions compétentes des manquements de neuf “médecins de plateau” qui se sont illustrés ces dernières années par un mépris total de leurs obligations déontologiques lors de leurs interventions dans les médias.

Le médecin concerné par l’audience du 27 mars 2026 à Montpellier est le :

Dr Jérôme MARTY, à 10 h 30.

Les médecins concernés par les audiences du 31 mars 2026 à Paris sont les :

Par cette action, le Syndicat Liberté Santé entend rappeler que la notoriété médiatique ne saurait exonérer les médecins de leurs obligations déontologiques, en particulier lorsque leurs prises de parole publiques sont susceptibles d’influencer le consentement libre et éclairé des patients, les décisions médicales et la confiance dans le système de soins.