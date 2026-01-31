L’Alsace veut sortir du Grand Est

Un collectif d’associations alsaciennes demande la dissolution de la région Grand Est lors d’une conférence de presse devant le Conseil régional à Metz ce vendredi 30 janvier 2026.



Pour ses 10 ans d’existence, le conseil régional du Grand Est s’est réuni pour débattre de propositions d’extension de ses pouvoirs dans le cadre de la préparation d’un projet de loi de décentralisation par le Gouvernement.

En exposant leurs propositions, les associations ont voulu montrer une autre vision de l’avenir : l’enjeu d’une décentralisation « concrète et radicale » est la dissolution du Grand Est.

Les conséquences en sont claires pour l’Alsace : une Région européenne d’Alsace qui cumule les compétences actuelles de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) et d’une région.

10 bonnes raisons de sortir du Grand Est

Pour une décentralisation concrète et radicale

