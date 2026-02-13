Vosges : Le Salon à la ferme

Pour la 5ᵉ édition, la Confédération paysanne des Vosges s’inscrit dans l’événement national du syndicat : Le Salon à la ferme.

Alimentons sainement nos communes

Le 28 février, la ferme de Mayval, à Landaville (88300), vous ouvre ses portes sur le thème « Avec l’agriculture paysanne, alimentons sainement nos communes ».

« En effet, en cette année électorale, nous avons fait le choix d’interpeler les élus et de leur montrer les leviers pour encourager l’agriculture paysanne et surtout l’intérêt et les atouts que cette dernière représente pour les territoires », explique la Conf’.

Les produits de la ferme

Comme toujours, le Salon à la ferme s’adresse aux citoyens, aux paysans, aux familles, avec de diverses animations : marché paysan, restauration paysanne avec les produits des fermes, visites et présentation des fermes et des temps d’échanges, de débat, de réflexion et de discussion dans une ambiance festive et conviviale.

Il s’agit de mettre en avant une alternative paysanne et locale au Salon de l’agriculture à Paris.

Le Salon à la ferme est de retour