Littérature jeunesse : la Région Grand Est lance la 6e édition de son Prix du Livre !

La Région Grand Est ouvre l’appel à candidatures pour la 6ᵉ édition de son Prix du Livre, en littérature jeunesse. Le jury, composé de cinq membres (1), est présidé une nouvelle fois par l’autrice de renom Agnès Ledig.

Le Prix concerne des ouvrages publiés entre le 1ᵉʳ janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ; par un éditeur ayant son siège social en Grand Est ou par un auteur ou illustrateur vivant et travaillant dans la région. Le Prix du Livre Grand Est, lancé par la Région Grand Est en 2018, valorise la création littéraire et artistique en lien avec les acteurs locaux du secteur du livre. Son territoire compte plus de 160 librairies indépendantes, 80 maisons d’édition indépendantes, plus de 550 auteurs/autrices et 110 manifestations littéraires diverses. La Région Grand Est affirme une fois de plus sa volonté de soutenir ces acteurs du livre en lançant pour la sixième fois son Prix du Livre, mettant encore une fois cette année à l’honneur les auteurs, illustrateurs et éditeurs de littérature jeunesse.

Le livre vert

Dans la continuité de l’engagement de la Région Grand Est envers la protection de l’environnement, et en remplacement de la catégorie dédiée spécifiquement aux livres verts, tous les ouvrages candidats devront avoir été élaborés de manière à prendre en compte les questions liées à ce sujet : critères techniques liés à la conception, la production et la diffusion de l’ouvrage, et tout au long de son cycle de vie : localisation des différents interlocuteurs et interlocutrices (imprimeurs, diffuseurs), matériaux employés (papier, encres), modes de diffusion, et dans une moindre mesure le sujet traité.

Les dossiers de candidatures devront être remis avant le 16 mars 2026. La remise du Prix se fera à l’automne 2026. Le lauréat se verra remettre une dotation de 3 000 euros.

Les candidatures devront être déposées en ligne à partir de ce lien

[1] Le jury du Prix du Livre Grand Est est composé de professionnels et de spécialistes du monde littéraire : Agnès Ledig, Présidente du Jury et autrice, Kathleen Feret, Littérature Jeunesse pour le Centre National du Livre, Sarah Polacci, critique littéraire et journaliste ainsi que Commissaire générale du Livre sur la place, Anne Zeum, illustratrice, Elodie Bubendorff, libraire.