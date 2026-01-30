Éducation : La semaine des Cordées de la réussite

Organisée du 2 au 7 février 2026, la Semaine des Cordées de la réussite constitue un temps fort permettant à l’ensemble de la communauté éducative de mettre en lumière ce dispositif majeur en faveur de l’égalité des chances.

Il s’agit de mettre en valeur les initiatives portées par les établissements au bénéfice des élèves les plus éloignés de l’enseignement supérieur. À cette occasion, chaque établissement « tête de cordée » se mobilise en proposant des actions à destination des élèves, des familles et des équipes éducatives, en s’appuyant notamment sur des témoignages d’élèves et d’étudiants et sur la richesse de son réseau partenarial.

Un levier pour l’égalité des chances

Le dispositif des Cordées de la réussite vise à faire de l’accompagnement à l’orientation un levier déterminant de l’égalité des chances. Il s’adresse prioritairement aux élèves scolarisés en éducation prioritaire ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), aux collégiens et lycéens de zones rurales et isolées, ainsi qu’aux élèves de la voie professionnelle.

De la classe de 4ᵉ à la terminale, les Cordées accompagnent les élèves qui en ont besoin afin de leur permettre de construire un projet d’orientation ambitieux et éclairé vers l’enseignement supérieur. Cet accompagnement continu et progressif, en amont des choix d’orientation, vise à offrir à chaque élève les conditions favorables à sa réussite, qu’il s’agisse de la poursuite d’études ou de l’insertion professionnelle.

Les élèves bénéficient ainsi d’un accompagnement global et d’actions diversifiées : ouverture sociale et culturelle, tutorat, découverte des métiers et des formations, en complémentarité avec les actions d’orientation déjà mises en œuvre au sein de leur établissement.

Chaque cordée repose sur un partenariat structuré entre un établissement de l’enseignement supérieur, appelé tête de cordée (université, école, IUT, lycée avec BTS ou classes préparatoires), et des établissements encordés (collèges et lycées), notamment issus des réseaux d’éducation prioritaire, des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des territoires ruraux éloignés des métropoles.

L’académie de Nancy-Metz compte 27 cordées, mobilisant 186 établissements

Dans ce cadre, le recteur de l’académie se rendra à l’IUT Poincaré de Longwy, le vendredi 6 février 2026, de 9h30 à 11h30, afin d’assister à une action dédiée à la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons.

Soixante élèves, issues de trois collèges et de deux lycées du territoire, participeront à une série d’ateliers visant à déconstruire les stéréotypes de genre, à renforcer l’ambition scolaire et à favoriser une orientation éclairée. Témoignages de professionnelles, découverte des métiers scientifiques, travail autour du projet d’avenir et valorisation des mobilités constitueront les temps forts de cette matinée, illustrant l’engagement des équipes de l’IUT et des établissements encordés en faveur de l’égalité des chances.

Par ailleurs, une délégation du Service académique d’information et d’orientation (SAIO) se rendra le 5 février 2026 à l’IUT Nancy-Brabois. L’établissement accueillera, de 9 h 30 à 15h, près de 90 collégiens issus de six établissements encordés pour une journée d’immersion consacrée aux sciences et aux technologies.

Au programme figurent des ateliers variés, robotique, intelligence artificielle, procédés industriels, cosmétique et biologie, ainsi qu’une table ronde intitulée « Parcours d’un étudiant », favorisant les échanges avec des étudiants. Cette journée illustre concrètement l’ambition portée par les Cordées de la réussite, permettre aux élèves de découvrir, d’échanger et de s’ouvrir à de nouveaux horizons.