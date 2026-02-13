Pour les Palestiniens et les peuples du monde : le droit ou la barbarie ?

Manifestation ce samedi 14 février 2026 à 16h, Place Maginot, Nancy à l’appel de l’association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud et de nombreuses organisations, syndicats et partis politiques.

L’association France-Palestine Solidarité de Lorraine Sud publie le communiqué suivant : « En ce début d’année 2026, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu, les attaques de l’armée israélienne se poursuivent : plus de 450 personnes ont été tuées et près de 1 200 blessées en trois mois, par des tirs de snipers et des bombardements.

En violation des ordonnances de la Cour internationale de Justice, Israël continue de restreindre l’entrée de l’aide humanitaire et d’entraver l’action des ONG, aggravant délibérément la catastrophe humanitaire.

En Cisjordanie, territoire occupé illégalement, la colonisation, les violences des colons et la répression militaire s’intensifient.

Face à cette situation, l’impunité accordée à Israël et le silence des grandes puissances constituent une faillite morale et politique majeure.

Le droit international est piétiné, la loi du plus fort s’impose, ouvrant la voie à une barbarie assumée.

Nous manifesterons pour exiger :