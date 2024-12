Covid-19 : Une nouvelle plainte contre les « médecins de plateau »

Après André Grimaldi et Karine Lacombe, Gilbert Deray et Jérôme Marty, voici la 5ᵉ vague des plaintes du Syndicat Liberté Santé contre #Les9Bonimenteurs. Le 5ᵉ, c’est le Pr Megarbane qui est dans le collimateur du SLS.



Le SLS défend les droits des professionnels de santé

Parce que des “médecins de plateau” auraient manqué, de manière répétée, à leurs obligations déontologiques lors de leurs prises de positions médiatiques pendant la “crise COVID-19”., le Syndicat Liberté Santé, fondé suite à la loi du 5 août 2021 pour défendre les droits des professionnels de santé et assimilés, porte plainte contre le Professeur Bruno Megarbane, chef de service de réanimationà l’hôpital Lariboisière de Paris, devant la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins d’Île-de-France.

L’honneur de la profession

S’appuyant sur le Code de la Santé Publique et le Code de Déontologie Médicale, le Syndicat SLS reproche au Professeur Bruno Megarbane la violation répétée de l’obligation de prudence dans son expression publique dans des médias à grande écoute.

Le Syndicat Liberté Santé, qui fédère des milliers de professionnels du soin et défend leurs droits, sollicite la Chambre Disciplinaire de 1ʳᵉ instance d’Île-de-France de l’Ordre des Médecins, afin qu’elle décide en toute impartialité d’engager des poursuites disciplinaires contre le Professeur Megarbane, et de prononcer la sanction adéquate au vu des multiples manquements aux règles de la déontologie médicale.

Cette procédure ordinale a pour but de défendre l’honneur de la profession, en rappelant au Professeur Megarbane le Serment qu’il a prêté.

« Une influence considérable sur le public »

Le SLS précise que depuis le début de la “crise Covid-19”, ces médecins se sont exprimés sur l’épidémie et sur les mesures prises par les autorités comme des experts du sujet. Leurs interventions quotidiennes sur les plateaux de télévision et sur les ondes radio de très grande écoute ont eu une influence considérable sur le public, en générant une peur injustifiée qui a incité un grand nombre de Français à se vacciner, eux et leur famille, avec un produit expérimental. Gravité du virus, efficacité des traitements contre le Covid-19, port du masque, distanciation sociale, confinements, pass, “vaccin”, effets indésirables… Les “médecins de plateau” ont donné leur avis sur tout, parfois sans compétence légitime, le plus souvent en omettant de respecter leurs devoirs déontologiques.

Neuf médecins de plateau

Peut-on encore parler de consentement libre et éclairé sans un débat public loyal ?

Le Syndicat Liberté Santé, fondé en 2021 pour défendre les professionnels de la santé face aux abus dans la gestion de la “crise sanitaire”, saisit les juridictions compétentes des manquements de neuf “médecins de plateau” qui se sont illustrés ces trois dernières années par un mépris total de leurs obligations déontologiques lors de leurs interventions dans les médias.

