Gilles Simon nommé coordinateur scientifique du cluster IA Grand Est ENACT

Gilles Simon, professeur à l’Université de Lorraine et chercheur au Loria (CNRS, Université de Lorraine), prend la coordination scientifique du cluster IA Grand Est ENACT. Spécialiste de la vision par ordinateur et des techniques d’intelligence artificielle associées, il succède à Emmanuel Vincent et s’engage à fédérer le collectif tout en plaçant l’humain au cœur des préoccupations du cluster.

Un expert au service d’une IA responsable et innovante

Reconnu pour ses travaux en analyse d’images, reconstruction 3D et localisation visuelle, Gilles Simon a contribué à des applications variées, de l’industrie à l’histoire de l’art. Il est également impliqué dans le programme ICCARE (Industries culturelles et créatives : action, recherche, expérimentation), où il co-coordonne le secteur « musées et patrimoines ». Son parcours allie recherche, enseignement et interdisciplinarité, des atouts majeurs pour piloter le cluster.

Trois axes stratégiques

Poursuivre et amplifier un projet ambitieux. En reprenant les rênes du cluster IA Grand Est ENACT, Gilles Simon s’inscrit dans la continuité d’un projet fondé sur trois axes stratégiques : Traitement automatique des langues et grands modèles multimodaux ; IA pour l’ingénierie et la découverte scientifique ; Santé numérique. « Ce projet a été très bien construit : il est en résonance avec les expertises lorraine et alsacienne, mais aussi avec les besoins du territoire. Mon ambition est de faire honneur à ce programme et de mener à bien ses missions », déclare-t-il.

Un écosystème dynamique et tourné vers l’Europe

Pour Gilles SIMON, la force du cluster réside dans son approche collective. Il entend renforcer les liens entre recherche, formation, innovation et monde socio-économique, tout en positionnant IA Grand Est ENACT comme un acteur clé en Europe. « Sur le secteur médical, la découverte scientifique ou les enjeux éthiques, nous avons tout pour nous démarquer et porter une voix forte. »

2026 : une feuille de route ambitieuse. Parmi les priorités pour l’année 2026 :

9 chaires de recherche internationales,

Création d’un pool d’ingénieurs,

Développement d’un master mention Intelligence artificielle,

Lancement d’un appel à projets pour renforcer la formation initiale et continue,

Renforcement des liens recherche-industrie,

Consolidation de la visibilité européenne.

Le cluster vise également à s’engager dans les débats sur l’éthique et la souveraineté technologique, en promouvant une IA ouverte, responsable et maîtrisée.

Un projet ancré dans le Grand Est, ouvert sur l’Europe. Avec cette nomination, le cluster IA Grand Est ENACT confirme son ambition de devenir un projet de référence, ancré dans le Grand Est, tourné vers l’Europe et résolument engagé pour une intelligence artificielle au service de la société.