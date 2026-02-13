Tempête Niels : le bilan s’alourdit, les crues menacent le Sud-Ouest

Deux morts, des centaines de milliers de foyers privés d’électricité et des inondations redoutées : la tempête Niels continue de frapper la France ce vendredi 13 février 2026, alors que les vents violents cèdent la place à un risque majeur de crues dans plusieurs départements. Dans les Alpes, les avalanches font plusieurs morts.

Un bilan humain tragique

La tempête Niels a fait deux victimes en France : une personne a perdu la vie dans les Landes, tandis qu’un second décès est à déplorer dans le Tarn-et-Garonne. Les circonstances exactes de ces drames restent à préciser, mais ils illustrent la violence de cet épisode météorologique qualifié de « force peu fréquente » par les services de prévision.

Des vents exceptionnels qui faiblissent

Après avoir balayé l’Hexagone avec une rare intensité, la tempête se décale désormais vers l’est de l’Europe. Les vents, qui ont atteint des pointes à 162 km/h à Biscarrosse dans le Sud-Ouest, ont globalement faibli sur le territoire français. Niels s’inscrit d’ores et déjà comme la troisième tempête hivernale majeure de la saison, laissant derrière elle un paysage de désolation.

Les dégâts matériels sont considérables : arbres arrachés jonchant les routes, lignes électriques sectionnées, infrastructures endommagées. Les axes de circulation ont été particulièrement perturbés, compliquant les interventions des secours et des équipes techniques.

Un effort titanesque pour rétablir l’électricité

Au plus fort de l’épisode, jusqu’à 900 000 foyers se sont retrouvés plongés dans le noir. Grâce à la mobilisation de milliers de techniciens déployés sur le terrain, environ la moitié des clients ont pu être réalimentés dès vendredi matin. Les équipes poursuivent leurs efforts pour rétablir le courant dans les zones encore affectées, une tâche rendue difficile par l’ampleur des dégâts sur le réseau.

Crues : le danger principal persiste

Si le pic de vent est passé, le danger est loin d’être écarté. Les autorités placent désormais l’accent sur le risque hydrologique, particulièrement préoccupant dans le Sud-Ouest où les sols gorgés d’eau ne parviennent plus à absorber les précipitations diluviennes.

Vigilance rouge maintenue pour crues dans deux départements :

Gironde

Lot-et-Garonne

La Garonne fait l’objet d’une surveillance renforcée. Le fleuve, dont les niveaux continuent de monter, menace de sortir de son lit. Les services de prévision des crues anticipent des inondations significatives qui pourraient se poursuivre au moins jusqu’à samedi, voire au-delà dans certaines zones.

De nombreux autres départements demeurent en vigilance orange pour crues ou pluies intenses, témoignant de l’étendue géographique de la menace.

Des Alpes sous la neige et menacées par les avalanches

Au-delà des vents et des pluies, Niels a également apporté d’importantes chutes de neige dans les massifs alpins. La Savoie connaît une situation avalancheuse qualifiée d’exceptionnelle par Météo-France, obligeant les autorités à renforcer les mesures de prudence et à déconseiller formellement toute sortie en montagne hors des pistes balisées. Trois skieurs hors-pistes sont morts aujourd’hui, 13 février 26 à Val-d’Isère.

Une saison hivernale éprouvante

Niels s’inscrit dans une série d’épisodes météorologiques violents qui ont marqué cet hiver. Troisième tempête majeure de la saison, elle rappelle la vulnérabilité des infrastructures face aux phénomènes climatiques extrêmes et pose la question de l’adaptation du territoire aux aléas météorologiques de plus en plus intenses.

Les habitants du Sud-Ouest sont appelés à la plus grande vigilance dans les heures et jours à venir. Les déplacements dans les zones inondables sont fortement déconseillés, et les riverains des cours d’eau en crue doivent se tenir prêts à évacuer si les autorités le demandent.

La tempête Niels, bien qu’elle s’éloigne progressivement, n’a pas fini de marquer les esprits et le paysage français.

Les services météorologiques et de sécurité civile continuent de surveiller étroitement l’évolution de la situation. Les populations concernées sont invitées à suivre les consignes des autorités et à consulter régulièrement les bulletins de vigilance.

#Nils 🌧️Suite aux intempéries ayant touché le Sud de la France, la #gendarmerie est pleinement mobilisée aux côtés des services de l’État :

➡️ Opérations d’assistance et de secours

➡️ Gestion des flux routiers et surveillance des biens pic.twitter.com/8ovbU2HH2U — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) February 13, 2026