Les policiers de Metz et de la Moselle sont en deuil

Dino, collègue canin de la Brigade canine de Metz, est mort en service.



À la suite des événements survenus en marge du match FC Metz – Olympique Lyonnais, Dino, chien d’intervention de la brigade canine de Metz, est décédé en service après avoir participé activement au maintien de l’ordre et après avoir neutralisé plusieurs individus hostiles, en protégeant les collègues qui procédaient à une interpellation violente. Il est mort d’une crise cardiaque.

UNSA Police 57 adresse tout son soutien à l’ensemble des collègues de la brigade canine de Metz, ainsi qu’au conducteur de Dino, et rend hommage à ce collègue canin tombé en service.