Une rumeur circule sur les réseaux sociaux : Jeffrey Epstein aurait été vu et photographié en Israël. Retour sur les circonstances troublantes de sa disparition en 2019 : suicide, assassinat ou… exfiltration ?

Epstein serait probablement encore vivant.

Grok estime que c’est lui à 80% ⬇️

Réponse de Grok: En me basant sur la structure du visage (nez, mâchoire, oreilles, front), j’estime à 80 % la probabilité qu’il s’agisse de la même personne. pic.twitter.com/fldKzBDHy3 — Gilles Pelletier (@GillesP221997) February 6, 2026

Alors que le tsunami Epstein secoue la planète depuis la déclassification de plus de trois millions de documents rendus publics par la justice américaine, une rumeur persistante circule sur les réseaux sociaux. Une rumeur qui donne à penser que le prédateur sexuel serait toujours en vie et vivrait en Israël.

🇺🇲 🇮🇱 EPSTEIN SERAIT VIVANT ET AURAIT ÉTÉ APERÇU EN ISRAËL.

Alors certains disent que la photo qui circule sur internet serait un fake, honnêtement je n’en sais rien si cette photo est authentique ou pas. Par contre, la version officielle selon laquelle il se serait suicidé dans… pic.twitter.com/PqHcdq394L — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) February 8, 2026

Il est vrai que les images, si elles sont réelles, sont troublantes. On y voit un homme hirsute portant des lunettes de soleil, encadré par deux hommes pouvant être des gardes du corps. La ressemblance avec Epstein est assez bluffante.

Mais comment est-ce possible ? Pourrait-il s’agir d’une incroyable imposture ? Le doute sur le suicide de Jeffrey Epstein ne date pas d’aujourd’hui. Quelques heures après l’annonce de sa mort, les autorités judiciaires, elles-mêmes, ont douté.

Des négligences surprenantes

Jeffrey Epstein était incarcéré dans une cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC), une prison fédérale de Manhattan (New York). Ce financier américain de 66 ans avait été arrêté début juillet 2019 à la suite des accusations de trafic sexuel. On savait déjà que de nombreuses personnalités de la politique, du monde des affaires et du spectacle pourraient être compromises dans ce scandale. Dans la nuit du 9 au 10 août 2019, vers 6 h 30, Epstein est retrouvé inconscient, pendu à un drap fixé à une structure fixe. Il est mort peu après.

L’enquête effectuée par les autorités pénitentiaires constate une série de négligences ayant abouti au suicide du détenu. Tout d’abord, Epstein était seul dans la cellule, son compagnon venait juste d’être transféré. C’est inhabituel lorsqu’un détenu est suicidaire, comme c’était le cas pour Jeffrey Epstein. Les surveillants devaient faire des rondes régulières (au moins toutes les demi-heures), or, il n’y a eu aucune surveillance cette nuit-là. Deux des trois caméras de vidéosurveillance étaient en panne (ce qui paraît peu crédible) et la troisième était mal orientée. Étrange pour une prison réputée pour être l’une des plus sûres du pays.

Précisons encore que « la nuit avant sa mort, le personnel a autorisé Epstein à passer un appel téléphonique non enregistré après avoir demandé à appeler sa mère » comme le rappelle CBNews du 27 juin 2023. « Les règles exigeaient que ces appels soient placés sur une ligne enregistrée et surveillée et les enquêteurs ont par la suite établi que la mère d’Epstein était décédée à l’époque. Les caméras de sécurité qui fonctionnaient n’ont pas enregistré de vidéo. »

Le rapport de l’inspection générale

Dans un rapport, l’inspecteur général du ministère, Michael Horowitz, pointe de « nombreuses et graves erreurs du personnel du centre pénitentiaire fédéral de New York. » Il parle de « suicide apparent« . Non-respect des contrôles obligatoires, falsification ou altération des rapports de surveillance, manque de personnel et erreurs administratives, cameras défectueuses et erreurs logistiques.

Selon Marianne du 31 décembre 2012, « Toval Noël et Michael Thomas, les deux surveillants pénitentiaires [chargés de surveiller Epstein], ont été inculpés en novembre 2019. La justice les accusait d’avoir préféré surfer sur internet plutôt que d’effectuer leurs rondes de surveillance…. Dans son ordonnance, le procureur de Manhattan rappelle que les deux gardiens avaient « volontairement » et « en connaissance de cause » falsifié les documents de l’administration pour faire croire qu’ils avaient bien effectué leur ronde. À la suite de ce raté, le directeur de la prison avait été muté et les agents suspendus. »

En fait, ils seront réintégrés avec une promotion.

Des inscriptions sur les murs

Peu après l’annonce du décès de Jeffrey Epstein qui a choqué tout le monde, des inscriptions anonymes sont apparues aux quatre coins du pays, laissant penser que le prédateur sexuel ne s’était pas suicidé, mais qu’il aurait été assassiné.

On peut lire sur l’article de Wikipédia consacré cette affaire les mots suivants « Epstein didn’t kill himself » (« EDKH »), une phrase utilisée pour rejeter la cause officielle du décès du financier américain et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. »

Suicidé, assassiné et désormais toujours vivant : la saga Jeffrey Epstein va continuer à alimenter les gazettes.

