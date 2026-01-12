Agriculteurs : la contestation gagne du terrain

Les agriculteurs lorrains ont rejoint ce lundi 12 janvier la vague de contestation qui traverse l’ensemble du territoire français. Au cœur des revendications : le rejet de l’accord UE-Mercosur et la remise en cause de la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse.

Un mouvement d’ampleur nationale

La mobilisation agricole s’intensifie partout en France ce lundi. Les exploitants dénoncent principalement l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, qu’ils jugent menaçant pour l’agriculture française, ainsi que la politique gouvernementale face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Cette maladie bovine, non transmissible à l’homme mais hautement contagieuse entre animaux, fait l’objet d’une réglementation que les éleveurs estiment disproportionnée. Ils réclament l’abandon de l’abattage systématique des troupeaux infectés et une révision complète des protocoles sanitaires.

Des blocages dans tout l’Hexagone

Le territoire national connaît de multiples blocages : contrôle de camions au port du Havre, manifestations devant les préfectures de Périgueux et Metz, barrages sur les ronds-points dans les Landes, le Gers, la Dordogne et le Morbihan, opérations « péages gratuits » dans le Nord et le Pas-de-Calais, ainsi que le blocage de dépôts pétroliers en Savoie, Haute-Savoie et à La Rochelle.

Bien que certains axes aient été rouverts, plusieurs autoroutes et routes restent fermées ou fortement perturbées, notamment l’A62, l’A64, l’A20, l’A7 côté espagnol et diverses routes du Gers, compliquant considérablement les déplacements et le transport de marchandises.

En Moselle, un convoi de 250 tracteurs

Dans le département mosellan, la FDSEA 57 et les Jeunes Agriculteurs de Moselle ont organisé un imposant convoi parti dès 7 heures de Lixheim, en Moselle-Sud. Plus de 250 tracteurs ont traversé plusieurs communes dont Mittersheim, Sarrebourg, Dieuze, Delme et Château-Salins pour rejoindre la préfecture de Metz. Cette convergence entraîne des ralentissements importants sur les axes secondaires et autour de l’agglomération messine.

« Feux de la colère » en Meuse dès 18 heures

En Meuse, la FDSEA 55 et les Jeunes Agriculteurs 55 ont appelé à une action baptisée « Les feux de la colère », prévue dès 18 heures ce lundi. Deux ronds-points stratégiques sont ciblés : Longeville-en-Barrois et Haudainville. Des perturbations locales et d’éventuelles fermetures partielles sont attendues en fin de journée.

Recommandations aux usagers

Les autorités invitent les automobilistes à anticiper leurs déplacements dans la région. Les trajets vers Metz et l’est de la Moselle nécessitent de prévoir un temps supplémentaire, tandis qu’en Meuse, il est conseillé d’éviter les abords des ronds-points de Longeville-en-Barrois et Haudainville en soirée. Les itinéraires alternatifs entre villages sont à privilégier pour contourner les zones de mobilisation.

#Sécurisation | À l’occasion de la manifestation des agriculteurs au centre ville de Metz, les 👮‍♂️ de la Moselle appuyés par des renforts étaient mobilisés afin d’assurer son bon déroulement. pic.twitter.com/1YNk2p0xBj — Police nationale 57 (@PoliceNat57) January 12, 2026