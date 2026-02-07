Epstein : l’association AC !! dépose plainte contre Jack Lang et sa fille Caroline

Une plainte pour fraude fiscale et blanchiment vise l’ancien ministre de la Culture et sa fille, en lien avec une société offshore aux îles Vierges américaines.

L’association Anti-Corruption (AC!!), par l’intermédiaire de Maître Vincent Poudampa, a déposé ce jeudi une plainte auprès du Parquet National Financier (PNF) visant Jack Lang et sa fille Caroline Lang. Cette action fait suite aux révélations de Mediapart du 2 février dernier sur les liens financiers entre Jeffrey Epstein et la famille de l’ancien ministre.

Une société offshore au cœur des accusations

Au centre de cette affaire figure la société Prytanée LLC, créée le 22 juillet 2016 à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Détenue à 50% par Caroline Lang, cette structure dédiée à l’achat d’œuvres d’art aurait reçu 1,4 million de dollars de Jeffrey Epstein, décédé en 2019.

Caroline Lang, ancienne dirigeante de Warner Bros Television France et aujourd’hui déléguée générale du Syndicat des producteurs indépendants (dont elle vient de démissionner), a reconnu devant la presse ne jamais avoir déclaré cette société au fisc français, estimant n’avoir apporté aucun fond propre.

Des documents accablants

La plainte s’appuie sur la déclassification de trois millions de pages du dossier Epstein par le ministère américain de la Justice. Le nom de Jack Lang y apparaîtrait environ 680 fois dans des courriels, calendriers et carnets de contacts couvrant la période 2010-2019.

Parmi les éléments cités, un courriel du 6 mars 2018 d’Étienne Binant, administrateur de Prytanée LLC et proche des deux hommes, évoque explicitement l’implication de Jack Lang : « Jack est désormais pleinement impliqué et me recommande des spécialistes de l’art du Moyen-Orient. » Le même message mentionne la prise en charge des frais de voiture de l’ancien ministre par la société offshore.

Le testament d’Epstein, signé deux jours avant son suicide en août 2019, léguerait par ailleurs 5 millions de dollars à Caroline Lang.

Un catalogue d’infractions présumées

L’association AC !! demande l’ouverture d’une enquête pour de multiples infractions : fraude fiscale, blanchiment, défaut de déclaration de comptes à l’étranger, abus de biens sociaux, recel et complicité.

Pour Jack Lang, ancien ministre de la Culture et de l’Éducation nationale, aujourd’hui président de l’Institut du monde arabe (IMA), la plainte pointe l’utilisation d’une structure offshore pour « dissimuler des revenus ou un patrimoine imposable » et sa présence avérée dans les documents liés à Prytanée LLC.

Concernant Caroline Lang, l’association souligne qu’elle a publiquement reconnu être coactionnaire de la société sans l’avoir déclarée aux autorités fiscales françaises.

Questions sur l’origine des fonds

La plainte s’interroge longuement sur les motivations d’un tel montage financier. « Pourquoi se compliquer la vie avec des montages dans un paradis fiscal alors que le régime fiscal français est très avantageux pour la culture et l’art ? », questionne l’association, qui évoque la recherche de « grande discrétion » et la volonté d' »échapper au contrôle du fisc ».

AC !! met également en doute la « naïveté » affichée de Caroline Lang concernant l’origine des fonds d’Epstein, rappelant que ce dernier était « connu comme un trader imposteur par des investisseurs sérieux depuis des années ».

Un réseau d’influence

Les documents déclassifiés révèlent qu’Epstein présentait régulièrement Jack Lang comme « un allié proche, utilisé pour renforcer sa respectabilité en France ». Caroline Lang aurait servi de « principal relais » du financier auprès de son père, organisant « de nombreux rendez-vous, déjeuners, dîners et voyages ».

La plainte évoque « un réseau d’influence et d’intérêts, mêlant relations mondaines, culturelles et financières », tout en précisant qu’il ne s’agit pas juridiquement d’un « réseau criminel » pour la famille Lang.

Le Parquet National Financier a d’ores et déjà ouvert une enquête préliminaire et devra y associer ces faits présumés.

Jack Lang et Caroline Lang n’ont pas réagi publiquement à ce dépôt de plainte.

