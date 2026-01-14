207 kg de crystal meth saisis à Pont-à-Mousson : trois hommes arrêtés

Selon une information de nos confrères de l’Est Républicain, une opération spectaculaire de l’OFAST a permis la saisie de 207 kilos de méthamphétamine dans un hangar de Pont-à-Mousson (54) en provenance directe du Mexique. Trois hommes ont été interpellés, deux placés en détention provisoire, le troisième sous contrôle judiciaire.

Une opération d’ampleur exceptionnelle a frappé les trafiquants de drogue : 207 kilos de méthamphétamine, aussi appelée crystal meth, ont été saisis dans un hangar de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) par les policiers de l’OFAST (Office central pour la répression du trafic de stupéfiants). Trois hommes ont été arrêtés, et les enquêteurs explorent désormais les liens entre narcotrafiquants français et cartels mexicains, déjà connus pour inonder le marché européen de drogues de synthèse.

Un trajet depuis le Mexique jusqu’en Meurthe-et-Moselle

Les douanes de l’aéroport Charles-de-Gaulle avaient détecté, le 26 décembre, plusieurs palettes suspectes en provenance du Mexique. Les enquêteurs de l’OFAST ont suivi le trajet de ces cargaisons jusqu’au hangar du Bois-le-Prêtre, où la drogue a finalement été interceptée.

« La saisie d’un tel volume de crystal meth est exceptionnelle sur le territoire national. Cette drogue est particulièrement dangereuse pour la santé », a souligné le parquet de Paris, rappelant que la méthamphétamine provoque des effets très puissants et addictifs.

Trois interpellations, deux détentions provisoires

Lors de l’opération, trois hommes ont été arrêtés sur place et transférés au siège de l’OFAST à Nanterre. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le troisième est sous contrôle judiciaire. Parmi les suspects figure un homme originaire de Lorraine.

Cette affaire n’est pas isolée : en 2019, une saisie record de 391 kg de méthamphétamine avait été réalisée dans le Jura. Ces opérations témoignent de la montée en puissance du trafic international de meth, notamment depuis l’Amérique latine, et de l’implantation croissante des cartels mexicains sur le marché européen.

Une alerte pour les autorités et les consommateurs

Les forces de l’ordre insistent sur le danger de cette drogue de synthèse. Le crystal meth est non seulement extrêmement addictif, mais il peut provoquer des troubles psychiques graves, des crises cardiaques et des comportements violents. Cette saisie à Pont-à-Mousson souligne la vigilance des autorités face à un trafic qui ne cesse de se sophistiquer, combinant réseaux internationaux et circuits locaux.