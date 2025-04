Sornéville (54) n’a plus de conseil municipal

Le conseil des ministres de ce mercredi 9 avril 2025 a enfin signé le décret de dissolution du conseil municipal demandé par la préfecture de Meurthe-et-Moselle depuis… le 13 décembre 2023.

L’info, certes encore officieuse, a fait le tour du village de Sornéville en moins de temps qu’il ne faut pour le dire : le conseil municipal est dissous. C’est la députée Estelle Mercier qui a prévenu une élue d’opposition en début d’après-midi. Le conseil des ministres a pris cette décision après 18 mois de tergiversations dues aux aléas de la politique française et de la valse des Premiers ministres : Borne, Attal, Barnier, Bayrou…. Mais la demande de dissolution date bien du 13 décembre 2023 comme nous l’avions écrit à l’époque.

« Il a fallu quatre ans de combat pour rendre justice aux habitants de la commune » se réjouit Ruth Dubillard qui, jusqu’à aujourd’hui, était première adjointe au maire, Yvon Vincent. Il fallait en finir avec cette dictature. On ne gère pas la commune seul ! »

Pas de budget pendant quatre ans

Il est vrai que la gestion des affaires était très particulière dans cette commune de 300 habitants à une vingtaine de kilomètres de Nancy. Pour la quatrième année consécutive, les élus n’ont pas voté le budget, le 2 avril dernier. Une situation unique en France, paraît-il. S’est ajoutée la demande de retrait des délégations votées en faveur du maire en début de mandat. Mais le maire a refusé d’inscrire cette demande à l’ordre du jour. À sept reprises. D’où l’intervention énergique de la préfète, Françoise Souliman, dans ses courriers du 25 février et 26 mars 2025 que nous avons publiés le 2 avril.

Une plainte pour prise illégale d’intérêts

Nous avons évoqué l’atmosphère délétère qui règne dans ce village perdu au milieu des champs. La population se déchire à propos d’histoires de harcèlement, de prise illégale d’intérêts au profit du fils du maire, de complaisances ou de disgrâces qui frappent les uns ou les autres. Cette haine, car il s’agit bien de cela, s’est propagée jusqu’à la mairie. Finalement, les élus municipaux, sauf un, se sont ligués contre le maire, Yvon Vincent, 74 ans.

Les choses se sont envenimées lorsque des terrains agricoles ont été attribués au fils du maire pour y construire un petit lotissement. Une plainte a été déposée en octobre 2021. Puis, le 30 décembre 2021, l’association anticorruption A-C !! a alerté le procureur de la république d’éventuelles irrégularités dans la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) visant à transformer des terres agricoles en terrains constructibles. La section des recherches de la gendarmerie de Nancy a été chargée de l’enquête. L’affaire suit son cours.

De nouvelles élections

Que va-t-il se passer désormais ? La préfecture va nommer trois personnes extérieures à la commune, des juristes de préférence, pour expédier les affaires courantes. De nouvelles élections auront lieu dans trois mois, le temps de former des listes et faire campagne. Selon la date fixée pour le premier tour, Christian Thirion, élu d’opposition, pourra se présenter aux suffrages, ou pas. En effet, ce dernier avait été « démissionné d’office » par le tribunal administratif au motif que l’élu avait choisi d’aller à une communion plutôt que de tenir le bureau de vote lors des élections européennes. Il a été déclaré inéligible pendant un an. C’était le 25 juin 2024.

L’été s’annonce chaud à Sornéville…