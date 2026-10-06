Lycées : l’acte III marque un changement d’échelle de la contestation

Le mouvement n’est plus seulement une succession de blocus locaux : il devient une mobilisation nationale, soutenue par les syndicats enseignants, avec une dimension désormais franchement sociale et politique.

Le bilan chiffré

891 lycées ont vu leurs cours totalement ou partiellement suspendus ce mardi, selon le ministère de l’Éducation nationale.

Les organisations lycéennes revendiquent, elles, jusqu’à 1 800 établissements bloqués ou fermés, chiffre beaucoup plus large car il inclut notamment les établissements fermés par décision administrative.

86 000 manifestants ont été comptabilisés en province par le ministère de l’Intérieur en milieu de journée. À Paris, les estimations annonçaient 20 000 à 40 000 personnes. Les organisations syndicales, comptaient, elles, au moins 256.000 manifestants dans toute la France.

Une trentaine de villes ont connu des manifestations.

En Île-de-France, 250 lycées étaient perturbés, dont 224 fermés, selon la Région. Les dégâts matériels en Île-de-France étaient déjà évalués à 7 millions d’euros, selon la Région, avant même le bilan définitif de la journée.

Un mouvement qui change de nature

Le fait majeur de cet acte III est surtout la convergence.

Les lycéens ne sont plus seuls : enseignants, étudiants, parents et organisations syndicales ont rejoint les cortèges. L’intersyndicale de l’Éducation nationale — FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires — a appelé à la mobilisation. À Marseille, par exemple, plusieurs milliers de personnes ont défilé avec une présence importante de lycéens mais aussi d’étudiants, d’enseignants et de parents.

C’est probablement le tournant le plus important de la journée : la contestation lycéenne commence à devenir une contestation de la politique éducative et, plus largement, du modèle social.

Mais l’acte III reste marqué par les violences

C’est l’autre face de cette journée.

Le gouvernement fait état depuis le début du mouvement de 215 élèves blessés, 85 personnels de l’Éducation et 715 membres des forces de l’ordre.

L’affaire du lycéen grièvement blessé à Lens, dont la main a été arrachée par une grenade lors des affrontements, a profondément marqué la mobilisation et alimenté les accusations de violences policières. Le gouvernement conteste toutefois toute volonté de répression politique. Sébastien Lecornu a dénoncé à l’Assemblée nationale les accusations « d‘instructions politiques de répression policière ».

Et surtout, les revendications dépassent désormais l’école

Au départ, les revendications concernaient principalement :

le manque de professeurs ;

les classes surchargées ;

l’état des bâtiments ;

les conditions d’étude;

les emplois du temps ;

les inégalités scolaires ;

Parcoursup.

Mais les slogans entendus aujourd’hui traduisent quelque chose de plus profond : le sentiment d’une génération de ne pas avoir de perspective.

À Paris, des étudiants et lycéens défilaient ainsi derrière des slogans réclamant « des moyens » et dénonçant un avenir qu’ils jugent de plus en plus incertain.

C’est ce qui explique pourquoi cette mobilisation inquiète désormais davantage le pouvoir : elle pourrait rejoindre la colère sociale plus générale qui traverse le pays.

Analyse

On distingue trois niveaux :

1. L’acte III est un succès numérique pour les lycéens.

Même en retenant les chiffres gouvernementaux, 891 établissements perturbés et 86 000 manifestants en province constituent une mobilisation considérable.

2. C’est surtout un succès politique en termes de convergence.

L’entrée des syndicats enseignants, des étudiants et des parents change la nature du mouvement.

3. Mais c’est aussi un tournant dangereux.

Les violences, les blessures et les affrontements peuvent rapidement marginaliser les revendications initiales et transformer une crise éducative en crise de l’ordre public et crise politique.

Et c’est probablement le véritable enseignement de ce 6 octobre : les lycéens ne constituent plus seulement une jeunesse qui proteste contre son école. Ils deviennent le point de cristallisation d’un mécontentement social beaucoup plus large.

Colère des lycéens: Sébastien Lecornu annonce une suspension des cours en fin de semaine pour « un temps de démocratie interne » #BFM2 https://t.co/SqeIS15jTo — BFM (@BFMTV) October 6, 2026