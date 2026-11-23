Le 19 novembre dernier, la Safer Grand Est organisait, dans les locaux de la Maison de l’Agriculture à Schiltigheim, une cérémonie « Coup de pouce », dans le prolongement de son comité technique bas-rhinois. Les sept agriculteurs et viticulteurs mis à l’honneur se sont vu remettre un chèque de 300 €. Au-delà de ce soutien financier symbolique, cette initiative met en lumière des parcours d’installation rendus possibles grâce à un accompagnement adapté et sécurisé.

Lancée en juin 2023, l’opération « Coup de pouce » s’inscrit dans l’ADN de la Safer Grand Est dont l’une des missions est de favoriser le renouvellement des générations en agriculture. « Notre responsabilité est de faciliter l’accès au foncier pour donner à ces projets toutes les chances de réussir. Avec l’opération Coup de pouce, nous souhaitons saluer l’engagement de celles et ceux qui choisissent de construire leur avenir dans l’agriculture » souligne Marc Moser, Vice-Président de la Safer Grand Est et Président du comité technique départemental du Bas-Rhin.

À 25 ans, Antoine Habsiger poursuit l’histoire familiale avec une ambition : développer le domaine viticole tout en préservant son identité et son terroir. Grâce à la Safer, il a pu acquérir un hectare de vignes sur le Grand Cru Kirchberg de Barr, une première pour l’exploitation familiale. Engagé dans une démarche de viticulture biologique, le jeune vigneron entend valoriser cette nouvelle parcelle tout en respectant l’équilibre naturel des sols.

Dans l’histoire familiale

Dans le vignoble alsacien, plusieurs jeunes viticulteurs ont pu consolider leur projet grâce à l’attribution de nouvelles surfaces. À Zellwiller, Maxime Metz, 35 ans, prépare progressivement la reprise de l’exploitation familiale, qui associe viticulture et grandes cultures. L’attribution de 60 a de vignes lui a permis de concrétiser une première étape de son installation. À Scharrachbergheim, Mélanie Reysz, 33 ans, et Guillaume Reysz, 21 ans, poursuivent également des projets inscrits dans l’histoire familiale. La première a pu développer son activité grâce à l’acquisition de 54 a de vignes, tandis que le second, engagé dans la reprise de parts de l’exploitation familiale, ambitionne de développer l’activité viticole et de créer un emploi salarié.

À Bernardswiller, Pierre-Jean Fuchs, 30 ans, construit quant à lui son avenir professionnel avec ses deux frères. Après une première installation sur une petite surface en location, l’attribution de cinq hectares de vignes représente une avancée importante pour leur projet commun. « La Safer nous a tendu la main pour nous trouver des parcelles de vignes », témoigne le jeune viticulteur, dont l’objectif est de pouvoir, à terme, vivre pleinement de cette activité familiale.

Une nouvelle aventure

Si six des sept bénéficiaires sont issus de la filière viticole, la cérémonie a permis de faire découvrir plusieurs parcours hors cadre familial. À Dachstein, Léo Kraus, 28 ans, a progressivement construit son projet avec l’appui de la Safer. Après avoir bénéficié de parcelles de vignes en location à Ergersheim, puis de deux poulaillers Label Rouge à Dachstein, il a repris la Ferme Melchior et s’est installé à titre principal en avril dernier. Il souhaite désormais renforcer l’autonomie alimentaire de son exploitation et poursuivre le développement de son élevage.

Enfin, à Wolfskirchen, Olivier Stauder, 45 ans, a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure agricole. Initialement à la recherche d’un bâtiment pour développer un élevage de bovins Aubrac, il a finalement saisi l’opportunité de reprendre une exploitation de 121 ha en polyculture-élevage biologique. Après un stage de parrainage auprès des anciens exploitants, il a pu concrétiser son installation grâce à l’intermédiation locative de la Safer. Son ambition est désormais de développer l’activité pour permettre, à terme, l’installation de son épouse à ses côtés.