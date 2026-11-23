Nous publions régulièrement, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre, et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Aurore analyse la situation sociale et politique de la France avec le recul qui est le sien.

Par Gilles Voydeville

Lettre de Novembre sur Gaïa 2026

Lettre du mois des brouillards givrants sur Kepler

Ma chère Gaïa,

Je viens de recevoir ta missive et je m’inquiète pour tous ces tracas qui t’assaillent. Mais souviens-toi que de tes révolutions en Europe de l’Ouest naissent souvent des progrès sociaux et de ce qui semble au départ à un chaos, pourra émerger un nouvel ordre qui résoudra les problèmes dont tes jeunes générations ont une conscience plus épidermique que les anciennes ; du fait qu’elles sont plus vives et qu’elles y seront confrontées quand les autres auront disparu.

La lutte des extrêmes

Ta jeunesse cherche un soutien pour porter son désarroi.

En France, si j’ai bien saisi, il lui est apporté par le parti LFI qualifié à l’extrême gauche de l’hémisphère politique. Le leader de ce parti a le mérite d’avoir compris que le problème des banlieues n’avait jusqu’à présent pas été résolu. Et ce parce qu’aucun autre parti politique, ni de gauche ni de droite n’a daigné s’en occuper. Cette plaie chronique suinte puis enflamme les cités d’une manière si régulière qu’il faudra un jour la traiter avant qu’elle ne finisse par emporter la patiente France dans une septicémie fatale.

Comment ne pas voir que les débordements actuels menés dans les centres villes sont une façon pour cette jeunesse des cités de s’inviter à la rubrique de la manifestation du mécontentement. LFI a saisi l’importance de cet épineux problème mais tu dois te douter que ce parti, déjà mené par un autocrate, aura beaucoup de mal à le gérer car ça n’est pas qu’un problème de décision politique, c’est toute une évolution sociétale qui est nécessaire. Elle ne se fera que sur le long terme avec l’apaisement des tensions historiques et religieuses. LFI a besoin du sang bouillonnant de cette jeunesse montante pour accéder au pouvoir. Mais au cas où il gagne les élections, s’embarrassera-t-il du romantisme révolutionnaire pour conforter son règne ?

Je doute que ce parti qualifié d’extrême gauche, tout comme l’autre qualifié d’extrême droite, une fois installé au pouvoir, soit capable de tolérer les petites révoltes et les défilés qui permettent de reconnaître un état démocratique. L’analyse instantanée des situations conflictuelles nécessite de faire un très fin réglage pour gérer l’ordre et le désordre : c’est l’essence de la Démocratie. Il suffit qu’un défilé se transforme en pillage pour que l’on crie à la révolution, il suffit que le maintien de l’ordre blesse des manifestants avec des armes dangereuses pour que l’on crie à la dictature. Nul gouvernement ne peut ni ne doit empêcher les manifestations d’insatisfaction, même si de prime abord elles ne semblent pas justifiées. Mais comme tu me l’as expliqué le mois dernier, l’origine apparente des débordements n’est pas toujours la vraie source du trop-plein d’amertume. C’est pourquoi il faut considérer ce qui semble superflu, écouter ce que le gouvernement n’a pas su entendre, car l’oreille de la jeunesse est plus fine que celle des ainés.

C’est dans la gestion délicate des deux opposés que se reconnait un gouvernement éclairé et un Etat libre.

Ce qui m’inquiète aussi avec LFI c’est sa décision de ne pas honorer les dettes de ta France. Cela va contre la morale. Les décisions de ce type peuvent se prendre après des guerres qui ont saigné les finances d’une façon absolue. Mais comme ton pays de France n’est pas en guerre, cette décision le ferait sortir de facto de l’Union Européenne. Ceci faciliterait la sortie de l’Euro et permettrait de recourir à nouveau aux dévaluations qui sont un moyen pratique de régler le déficit commercial. Mais toucher à l’Europe en ces temps incertains est-il raisonnable ?

A l’autre bout du spectre politique, ce qui m’inquiète pour toi et ce dans toute ton Europe, c’est la montée en force de l’extrême droite. Et ce dans beaucoup de pays. En Allemagne avec l’AFD, au Royaume Uni avec Reform UK, en Italie avec Forza Nuova, en France avec le Rassemblement National (RN). Mais il en existe aussi dans toute l’Europe de l’Est et certains sont déjà au pouvoir, alors que d’autres comme la Hongrie ont renoué avec la démocratie.

Pourquoi cette montée des extrêmes ?

La mauvaise partie

À y bien réfléchir en prenant l’exemple de ta France, le RN ça n’est pas pour moi un parti, c’est une partie de ton Charmant lui-même. Pas la plus belle. Cette partie s’exprime les jours où il ne se contrôle plus, les jours où ses pulsions les plus primaires, les plus égoïstes, les plus apeurées le submergent. Cette partie prend le dessus quand il se sent attaqué par une désoccidentalisation prônée par certains insoumis, quand il s’aperçoit que son état parmi les plus sociaux du monde va plutôt mal, que la Générosité Générale n’encourage pas assez le travail, quand les subventions sont obtenues par la fraude, quand tout le monde se plaint alors qu’il va être difficile de faire plus.

« C’est le seul peuple qui vive au paradis et se croit en enfer », selon Sylvain Tesson l’un de tes célèbres écrivains qui a parcouru le monde.

Et puis quand ton Charmant retrouve un peu de calme, l’autre partie de lui-même – la raisonnable – lui rappelle que le RN est peuplé de gens qui ont milité au cours de leur jeunesse dans des groupuscules fachistes, qu’il est antisémite à l’origine et anti musulman aujourd’hui (ça lui permet d’ailleurs de remonter ses scores quand l’un de ses dirigeants est convaincu d’antisémitisme juvénile), que c’est un parti qui n’a pas de cadres qui tiennent la route économique et politique, que l’extrême droite a déjà pris le pouvoir en Allemagne en 1933 et que les promesses n’engagent que ceux qui naïvement les écoutent.

Tant que les choix de ton Charmant n’avaient pas de conséquences de gouvernance, c’était assez infantile : il pouvait laisser libre cours à sa mauvaise humeur, à son exaspération, à sa rancœur et sa jalousie. Mais aujourd’hui il y a tellement de Charmants qui s’abandonnent au ressentiment de leur partie la plus sombre de leur esprit qu’il va falloir que chaque Charmant se raisonne ou qu’il subisse les conséquences de son mauvais caractère. Dans l’isoloir, au dernier moment, va-t-il oser choisir son mauvais côté ?

Dans cette partie qui s’exprime les mauvais jours, il y a aussi un catalyseur : la peur. Elle n’est pas un ressentiment mais une souffrance qui naît du danger engendré par les débordements, comme celui de ton mois d’octobre. Cette peur est refoulée quotidiennement, mais quand elle déborde, elle est irrationnelle. Elle pousse vers le parti qui apporte une réponse sécuritaire, voire militaire…

La mise sous tutelle

Le premier ministre français a beau tenté de gérer une situation explosive, s’il est déjà moine il n’en est pas pour autant magicien. S’il peut faire dérouler des tapis de papier molletonné dans les lieux d’aisance de l’école de la République, il ne peut pas en un clin d’œil écarteler les murs des amphithéâtres, rallonger les rangées de gradins et accoucher de pléthore d’universitaires qui ne se forment que sur le long terme.

D’ailleurs faut-il former plus de cadres commerciaux pour qu’ils se retrouvent vendeurs en tête de gondole, plus de masters en sociologie pour qu’ils deviennent intermittents du spectacle ? Alors que la main d’œuvre manque pour les métiers manuels et qu’il faut faire appel à des immigrés dès que le travail est trop physique.

Comment demander à cet homme discret de tout faire sans augmenter les impôts de l’état parmi les plus imposés d’Europe. Comment exiger de lui qu’il résolve l’insoluble problème des retraites qui fait passer ce peuple pour le plus éreinté de l’OCDE – trois ou quatre ans avant les autres – problème qu’il a dû renoncer à traiter sous peine d’être renversé.

Quand les peuples ne sont pas raisonnables, c’est la mise sous tutelle économique qui les rattrape comme ce fut le cas pour la Grèce. Et ce fut très douloureux : diminution des salaires, des pensions de retraite, des avantages sociaux, augmentation de la TVA et des impôts, réduction des dépenses publiques. À cela s’ajouta la privatisation des entreprises publiques déficitaires et la mise sur le marché privé des nécessités publiques avec ses conséquences prévisibles. Pendant huit ans la Grèce fut soumise à plus de pauvreté, de chômage, d’émigration. Les transports et la santé furent très fragilisés.

Ta France ne se rend pas compte. Elle croit vivre en vase clos alors que les flux financiers lui sont nécessaires et qu’elle dépend de plus en plus de ses créanciers qui ne lui feront pas de cadeau.

Qui va le leur dire à ces Charmants rêveurs français ? Certainement pas les politiques qui veulent le pouvoir à tout prix et ne sont que la manifestation du rêve éveillé des citoyens cajolés par la redistribution et l’illusion de sa pérennité.

Mais quand ces hommes politiques atteignent leur but, ils le payent au coup suivant en subissant un dégagisme récurrent.

Contrairement à l’opinion générale, je pense sincèrement que ça n’est pas eux le problème, ce sont bel et bien les électeurs, tellement habitués à un état protecteur qu’ils n’en veulent pas voir les limites. Je pense ma chère Gaïa que ce pays a atteint les limites et que sa résilience sera compliquée à raviver. Il a été novateur à juste titre avec les 40 heures du Front Populaire, un peu moins avisé avec les 35 heures de Lionel Jospin amorçant un certain déclin. Va-t-il choisir les 30 heures comme le conseille le célèbre économiste Thomas Piketty ? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs d’une part et ça n’est pas parce qu’on déteste les riches qu’il faut appauvrir tout un peuple.

Un ministre lui-même du Travail se désolait du rapport de ton peuple français au travail : tard que sur le marché, moins longtemps dans la semaine, plus tôt en retraite, plus souvent au chômage, en arrêt de travail, usant de l’immigration pour les travaux les plus durs. La réponse s’impose d’elle-même, le courage manque à ce peuple dès qu’on le presse d’utiliser sa force ou ses talents et il le montre très souvent en se préoccupant très tôt dans sa vie sociale du régime des retraites comme si c’était l’aboutissement d’une vie alors que ça n’est que l’annonce d’un prochain déclin.

Mais d’où vient cette hantise de devoir travailler. Les conditions sont-elles à ce point insupportables pour que la crainte remplace le plaisir. D’ailleurs ta Lune m’a affirmé que parler de plaisir au travail est dans ce pays tout à fait iconoclaste. Car le travail est fatiguant, douloureux, blessant, usant, asservissant, exploite le travailleur, l’empêche de jouir de l’oisiveté qu’on lui doit, d’élever ses enfants, de reprendre des forces quand il est malade, le contraint à s’exposer au bruit, à la chaleur, à des objectifs. Bref, un enfer sur terre bien épinglé par ton fameux romancier…

Je sais que les ancêtres de ce peuple, tes Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombât sur la tête. En vérité ils sont tombés tout seuls sur la tête et ils comptent sur le ciel pour les tirer de ce mauvais pas… Mais le ciel a des raisons que leur raison ne veut connaître…

Je dirais à ce peuple : votez donc pour des retraites plus précoces, des salaires plus élevés, un chômage mieux indemnisé, une moindre présence hebdomadaire, votez pour l’allongement des congés de maternité, de paternité, de canicule, la suppression des journées de carence, pour l’accord automatique des congés maladies, votez pour le repos terrestre avant l’éternel, votez pour l’égalité dans l’oisiveté, et vous verrez bientôt apparaître la pauvreté.

Il faudra bien un jour vous réveiller. Le choix politique n’est pas fait pour supprimer l’effort mais pour le partager, le choix politique n’est pas fait pour diviser ni monter une partie du peuple contre l’autre, mais pour expliquer, répartir, aider. Tant que tout tes Charmants verront dans l’exercice démocratique une manière de moins travailler et de plus gagner, il y aura des déceptions, voire des révolutions.

Je t’enlace ma Gaïa de tous mes bras de mer et je t’embrasse de toute la chaleur de la bouche de mes volcans.

Ton Aurore