Numérique : le Grand Est veut renforcer les coopérations européennes

Le IVe Forum franco-allemand Metz-Saarbrücken, organisé le 10 novembre 2026 à Sarrebruck, réunira des acteurs français, allemands et luxembourgeois autour d’un enjeu stratégique : réduire la dépendance technologique de l’Europe. La Région Grand Est entend faire de la coopération transfrontalière un levier de cette ambition.

Comment l’Europe peut-elle reprendre la maîtrise de ses technologies, de ses données et de ses infrastructures numériques ? C’est l’une des questions au cœur du IVe Forum franco-allemand Metz-Saarbrücken, qui se tiendra mardi 10 novembre à Sarrebruck, en Allemagne. Organisée par l’Eurométropole de Metz et la Ville de Sarrebruck, cette rencontre réunira des acteurs des trois pays autour de la souveraineté numérique européenne.

Pour la Région Grand Est, partenaire de l’événement, l’enjeu dépasse largement les frontières. Il s’agit de construire un écosystème technologique européen plus autonome, capable de développer ses propres innovations et de mieux maîtriser les technologies stratégiques, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des services numériques.

Le numérique, un enjeu de souveraineté

« La souveraineté numérique est un enjeu stratégique pour l’avenir de nos territoires et de notre économie », souligne Franck Leroy, président de la Région Grand Est. Selon lui, l’Europe doit renforcer ses capacités d’innovation, développer ses compétences et multiplier les coopérations pour ne pas subir les transformations technologiques, mais en devenir pleinement actrice.

Les conférences et tables rondes du Forum aborderont notamment l’économie numérique, l’intelligence artificielle et les villes intelligentes (Smart Cities). La transformation numérique des administrations publiques ainsi que les initiatives de Metz et de Sarrebruck dans ce domaine seront également présentées.

Une stratégie régionale à l’horizon 2030

Cette ambition s’appuie sur la stratégie numérique 2026-2030 de la Région Grand Est. Parmi les mesures annoncées figure le déploiement de 3 300 kilomètres de réseau numérique afin de sécuriser les échanges de données, de renforcer la résilience des services publics et de mieux maîtriser les flux numériques stratégiques.

La Région souhaite également accompagner les intercommunalités rurales dans leurs projets de transformation numérique. Elle mise par ailleurs sur le développement de la cybersécurité, avec le Hub Grand Est Cybersécurité, ainsi que sur la recherche et la formation en intelligence artificielle.

À ce titre, le cluster régional IA Grand Est ENACT, soutenu par la collectivité, présentera ses travaux lors du Forum.

Les jeunes également associés

La rencontre ne se limitera pas aux échanges institutionnels et économiques. Un atelier pratique réunira des élèves du lycée Fabert de Metz et du lycée franco-allemand de Sarrebruck. L’objectif : leur permettre de découvrir les technologies numériques et de mieux comprendre les enjeux de leur développement.

En accueillant pour la première fois ce Forum en Allemagne, Metz et Sarrebruck entendent ainsi donner une dimension concrète à leur coopération. Pour le Grand Est, au carrefour de plusieurs espaces européens, la souveraineté numérique passe aussi par les territoires, les partenariats transfrontaliers et la capacité à faire émerger des solutions communes.