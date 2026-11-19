La photographie est historique, et le signal envoyé aux Européens est préoccupant. Le 19 novembre 2026, Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont retrouvés à Shenzhen, en Chine, pour une rencontre trilatérale inédite. Trois dirigeants, trois puissances nucléaires, trois visions du monde. L’Europe, directement concernée par les discussions sur la guerre en Ukraine et la sécurité internationale, n’était pas autour de la table.

Faut-il y voir un nouveau Yalta, une tentative de partage des zones d’influence ou simplement une opération diplomatique spectaculaire ? Le sommet n’a pas débouché sur un accord majeur. Mais sa portée politique dépasse largement ses résultats immédiats.

1. Trois dirigeants, des intérêts convergents… mais des objectifs différents

La rencontre, organisée en marge du sommet de l’APEC, a duré environ 80 à 90 minutes selon les comptes rendus.

L’image était soigneusement mise en scène par Pékin : Xi Jinping recevait ses deux homologues dans un cadre officiel destiné à donner à la Chine une position centrale dans la diplomatie mondiale.

Les trois dirigeants ont affiché leur volonté de coopérer sur plusieurs dossiers :

Le nucléaire : engagement à ouvrir un dialogue sur la réduction des risques nucléaires.

: engagement à ouvrir un dialogue sur la réduction des risques nucléaires. L’énergie : volonté d’accroître les approvisionnements en pétrole et les capacités de production.

: volonté d’accroître les approvisionnements en pétrole et les capacités de production. Les Nations unies : soutien à une réforme de l’organisation internationale.

: soutien à une réforme de l’organisation internationale. La justice internationale : critiques communes contre les compétences de la Cour pénale internationale et volonté de protéger la souveraineté des États.

Mais derrière cette déclaration commune, les divergences demeurent.

Donald Trump cherche à obtenir des résultats sur l’Ukraine, l’Iran et les relations commerciales avec Pékin. Xi Jinping veut renforcer le statut international de la Chine. Vladimir Poutine entend profiter de cette rencontre pour sortir de son isolement diplomatique et réaffirmer que la Russie demeure une grande puissance.

La guerre en Ukraine, pourtant au cœur des préoccupations européennes, ne figure pas dans la déclaration commune.

2. L’Ukraine : le grand absent de la négociation

C’est sans doute le point le plus préoccupant pour les Européens.

Donald Trump a confirmé avoir consacré une partie importante de ses échanges avec Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky n’était pas présent et aucune avancée concrète n’a été annoncée sur les conditions d’un éventuel cessez-le-feu.

Pour Moscou, la rencontre représente une victoire diplomatique.

Poutine obtient une reconnaissance internationale de fait, en étant reçu au même niveau que les présidents américain et chinois. Il peut ainsi donner l’impression que la Russie n’est nullement isolée, malgré les sanctions occidentales et la guerre déclenchée contre l’Ukraine.

Pour Kiev, le risque est considérable : voir son avenir discuté entre Washington, Moscou et Pékin, sans disposer d’une place à la table des négociations.

C’est précisément ce que redoute l’Europe : une paix négociée par les grandes puissances, qui pourrait consacrer les conquêtes territoriales russes ou imposer à l’Ukraine des concessions majeures.

3. L’Europe marginalisée : un avertissement stratégique

L’absence de représentants européens à Shenzhen n’est pas un simple détail protocolaire. Elle révèle une faiblesse structurelle de l’Union européenne : elle est une puissance économique considérable, mais peine à s’imposer comme une puissance géopolitique autonome.

Les Européens ont pourtant des intérêts vitaux dans les dossiers discutés :

La sécurité du continent dépend directement de l’issue de la guerre en Ukraine.

Les relations avec la Russie conditionnent l’équilibre stratégique européen.

Les décisions américaines sur l’OTAN engagent la sécurité des États membres.

Les relations commerciales entre Washington et Pékin peuvent bouleverser l’industrie européenne.

Les décisions sur l’énergie ont des conséquences directes sur les économies européennes.

La réaction européenne ne s’est pas fait attendre.

À Berlin, les dirigeants de plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et l’Italie, se sont retrouvés avec des représentants américains et de l’OTAN dans le cadre de la Coalition des volontaires pour l’Ukraine.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a notamment rappelé que Vladimir Poutine n’était pas un ami de l’Europe. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a également exprimé ses inquiétudes devant le rapprochement affiché entre Trump et le président russe.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a relativisé la portée du sommet en soulignant que l’Union européenne constituait elle aussi une puissance mondiale majeure.

Mais cette réaction ne règle pas le problème essentiel : l’Europe est directement concernée par les décisions de Shenzhen, sans avoir participé à leur élaboration.

4. Un nouveau Yalta ? La comparaison mérite d’être prise au sérieux

La référence à Yalta revient dans plusieurs commentaires politiques.

En février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline avaient négocié les conditions de l’après-guerre et contribué à dessiner les nouvelles zones d’influence en Europe.

La comparaison avec Shenzhen est évidemment imparfaite. Les trois dirigeants de 2026 n’ont pas signé de traité de partage territorial et leurs intérêts ne sont pas toujours convergents.

Mais la similitude réside dans une logique diplomatique : les grandes puissances entendent régler entre elles des questions qui concernent aussi des pays tiers.

Cette logique est particulièrement dangereuse pour les États européens de l’Est, qui pourraient se retrouver confrontés à des décisions prises à Washington, Moscou et Pékin.

Il faut également regarder au-delà de l’Ukraine. La Chine pourrait chercher à obtenir une reconnaissance implicite de sa prééminence en Asie, notamment sur la question de Taïwan, tandis que les États-Unis pourraient privilégier certains arrangements économiques et stratégiques avec Pékin.

La question est donc celle de la survie d’un ordre international fondé sur le droit, la souveraineté des États et les institutions multilatérales.

5. Les conséquences possibles pour l’Europe

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés.

Premier scénario : un accord américano-russe sur l’Ukraine.

C’est le risque le plus immédiat. Si Washington et Moscou s’entendent sur les conditions d’une sortie de guerre sans associer suffisamment Kiev et les Européens, l’Ukraine pourrait être contrainte d’accepter un compromis défavorable. La sécurité européenne serait durablement fragilisée.

Deuxième scénario : une recomposition des relations entre grandes puissances.

Si Trump privilégie une relation directe avec Xi Jinping et Vladimir Poutine, les Européens pourraient perdre une partie de leur influence auprès de leur principal allié militaire, les États-Unis.

Troisième scénario : une nouvelle pression économique sur l’Europe.

Un rapprochement commercial entre Washington et Pékin pourrait détourner vers les marchés européens une partie des productions chinoises excédentaires, accentuant les difficultés de l’industrie européenne. Un accord énergétique entre les trois puissances pourrait également modifier les équilibres mondiaux.

Quatrième scénario : une remise en cause du droit international.

Les critiques communes contre la Cour pénale internationale sont particulièrement préoccupantes. Si les grandes puissances cherchent à réduire les possibilités de poursuites contre leurs dirigeants, c’est tout le système de responsabilité internationale qui risque d’être affaibli.

Ces scénarios ne sont pas des décisions prises à Shenzhen. Ils constituent des risques que la rencontre rend plus visibles.

6. L’Europe doit-elle accélérer son autonomie stratégique ?

C’est probablement la principale leçon de Shenzhen.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les Européens ont compris que leur sécurité ne pouvait plus être considérée comme acquise. Mais ils restent largement dépendants des États-Unis pour leur défense, leur renseignement, leurs capacités militaires et leur dissuasion nucléaire.

Le sommet de Shenzhen pose donc une question fondamentale : que se passerait-il si Washington décidait de privilégier ses propres intérêts dans un accord avec Moscou et Pékin ?

Pour éviter cette dépendance, l’Europe devrait accélérer plusieurs chantiers :

La défense européenne : développer une industrie militaire commune et renforcer les capacités opérationnelles. La dissuasion : ouvrir un débat sur le rôle des arsenaux nucléaires français et britannique dans la sécurité du continent. L’énergie : réduire les dépendances stratégiques vis-à-vis des grandes puissances. La diplomatie : parler d’une seule voix sur l’Ukraine, la Russie et les grandes crises internationales. L’économie : protéger les secteurs industriels stratégiques et réduire les dépendances technologiques.

Mais cette autonomie suppose une volonté politique commune qui fait encore défaut.

Conclusion : Shenzhen, un signal d’alarme pour les Européens

Il serait prématuré de parler d’un nouveau Yalta. Les trois dirigeants n’ont pas conclu de véritable accord sur l’Ukraine et leurs divergences demeurent importantes.

Mais la portée symbolique de cette rencontre est considérable.

Donald Trump a accepté de s’asseoir avec Vladimir Poutine et Xi Jinping pour discuter de questions qui concernent directement l’avenir de l’Europe. Le président russe en sort diplomatiquement renforcé. Le président chinois s’affirme comme un organisateur incontournable de la diplomatie mondiale. Le président américain démontre qu’il entend conduire sa politique étrangère sans nécessairement consulter ses alliés traditionnels.

L’Europe découvre qu’elle risque de devenir un objet de négociation plutôt qu’un acteur de la négociation.

Ce serait un changement historique majeur. Car depuis 1945, la sécurité du continent repose en grande partie sur l’alliance transatlantique et sur l’ordre international construit autour des institutions occidentales.

Shenzhen pourrait marquer le début d’une nouvelle époque : celle du retour assumé des rapports de force entre grandes puissances, au détriment des puissances intermédiaires et des institutions internationales.

La véritable question n’est donc pas de savoir si Trump, Poutine et Xi ont conclu un accord historique. C’est de savoir si l’Europe sera capable de défendre ses intérêts lorsque les grandes décisions seront prises sans elle.

Sources pour approfondir :

• Le Monde – À Shenzhen, Xi Jinping et Poutine ont endormi Donald Trump sous les fastes.

• Reuters – Les alliés européens de l’Ukraine s’inquiètent du rapprochement entre Trump et Poutine.

• Le Grand Continent – Le texte intégral de la rencontre de Shenzhen.

• Brookings – Les enjeux du sommet Trump-Xi-Poutine pour l’Europe.