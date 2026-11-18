L’Union européenne intensifie son soutien financier à l’Ukraine en versant 4,36 milliards d’euros et en proposant un nouveau prêt de 45 milliards pour 2027. Ça fait beaucoup, non?

Un versement massif pour soutenir le budget ukrainien

Alors que la plupart des pays européens, et notamment la France, sont dans une situation économique et sociale désastreuse, l’Europe d’Ursula Von der Leyen continue de verser des sommes colossales à l’Ukraine. 235,9 milliards d’euros depuis le début du conflit russo-ukrainien. C’est à se demander si certains ne profitent pas de l’aubaine de la guerre pour toucher des rétrocommissions gigantesques. Et par conséquent ne pas avoir envie que la guerre s’achève.

En effet, la Commission européenne a effectué aujourd’hui un décaissement crucial de 4,36 milliards d’euros à destination de l’Ukraine, dans le cadre du prêt de soutien de 90 milliards d’euros adopté en février 2026. Ce paiement revêt une importance stratégique pour le financement de la stabilité économique et financière du pays confronté à la cinquième année de guerre d’agression menée par la Russie.

Le versement se décompose en deux éléments distincts : 3,7 milliards d’euros correspondent à la deuxième tranche de l’assistance macrofinancière (AMF) convenue pour l’année 2026, tandis que 658 millions d’euros alimentent le volet défense du prêt. Cette architecture financière bipartite reflète la double nécessitée de maintenir les services publics essentiels tout en renforçant les capacités militaires de l’Ukraine.

La valse des milliards

L’assistance macrofinancière constitue le pilier fondamental du soutien budgétaire européen. Cette deuxième tranche du versement de 3,7 milliards d’euros s’inscrit dans un programme global de 8,35 milliards d’euros répartis sur trois paiements en 2026. Le déblocage de ces fonds dépend du respect par l’Ukraine de conditions politiques rigoureuses et de réformes structurelles convenues.

Pour accéder à cette deuxième tranche, l’Ukraine a dû satisfaire à douze conditions politiques strictes. Parmi les mesures adoptées figurent l’adoption d’une législation sur l’imposition des revenus perçus via les plateformes numériques, la suppression de l’exonération de TVA pour les importations commerciales de colis de faible valeur, et l’amélioration du respect des obligations fiscales. Ces réformes témoignent des efforts du gouvernement ukrainien pour mobiliser ses recettes intérieures malgré le contexte de guerre intense.

Mais ces exigences européennes sont-elles réalistes en période de guerre?

Au-delà de la fiscalité, l’Ukraine a également progressé dans des domaines cruciaux : l’amélioration de la planification budgétaire et de la gestion des investissements publics, la modernisation des systèmes douaniers, et le renforcement de l’audit externe. Ces transformations institutionnelles visent à améliorer la viabilité et la qualité des dépenses publiques, dans le but d’assurer le fonctionnement continu de l’État et de ses services publics essentiels. Mais, là encore, ces objectifs sont irréalistes dans le fracas des armes.

Le volet défense : équiper l’armée ukrainienne face à la guerre moderne

Le second volet du versement de 658 millions d’euros alimente le programme de défense du prêt de soutien, marquant le septième décaissement pour la défense au titre de cet instrument financier innovant. Ces ressources sont destinées à l’acquisition d’équipements militaires essentiels pour faire face aux exigences de la guerre moderne contre la Russie.

Le financement de défense supportera l’acquisition de matériel hautement technologique : drones, missiles, radars, systèmes de guerre électronique et munitions pour la défense aérienne. Conformément à une stratégie de souveraineté technologique européenne, la majeure partie de ce financement sera utilisée pour acquérir des équipements auprès d’entreprises ukrainiennes. Cette approche reconnaît le rôle clé de l’industrie ukrainienne de la défense dans le développement et la fourniture des capacités nécessaires pour répondre aux enjeux militaires contemporains.

Depuis le début de l’aide à la défense, la Commission a d’ores et déjà décaissé 16,4 milliards d’euros. Le volet défense s’appuie sur une logique de reconstruction et de modernisation de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine, tout en soutenant son intégration progressive dans la base industrielle et technologique de défense européenne.

Un nouvel emprunt de 45 milliards d’euros pour 2027

Au-delà du versement immédiat, qui s’ajoute à tous les autres, la Commission européenne a annoncé une proposition d’envergure : un nouveau prêt de 45 milliards d’euros destiné à l’Ukraine pour 2026-2027. Cette nouvelle enveloppe financière répond à la nécessité de combler un déficit budgétaire évalué par Kiev à environ 70 milliards d’euros. Les 25 milliards restants doivent provenir d’autres pays alliés.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a justifié cette allocation supplémentaire par la nécessité de donner à l’Ukraine « une position de force à la table des négociations ». Quelles négociations ? On ne sait pas encore.

Au sein de cette enveloppe de 45 milliards, 20 milliards d’euros seront consacrés aux besoins budgétaires de l’État ukrainien, tandis que 25 milliards financeront l’effort de guerre du pays.

L’enjeu de l’unanimité européenne face aux divergences politiques

La Commission européenne souhaite que ce nouveau prêt soit approuvé à l’unanimité des 27 États membres de l’UE, contrairement au précédent prêt de 90 milliards qui n’avait réuni que 24 voix. La République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie avaient effectivement refusé de participer à l’effort financier antérieur, révélant des divergences politiques sur le soutien à l’Ukraine.

Ursula von der Leyen s’est montrée « très confiante » quant à un accord des 27, arguant que l’Union dit « clairement » vouloir soutenir l’Ukraine. Elle a proposé une solution pragmatique aux pays réticents : puisque ce prêt est divisé en deux volets distincts (civil et militaire), il serait « possible » pour certains États de ne financer que la partie civile. Cette architecture contractuelle dual-track permet de concilier les positions divergentes tout en maintenant le soutien global à Kiev.

En priorisant l’acquisition d’équipements auprès d’entreprises ukrainiennes plutôt que de fournisseurs externes, la Commission souhaite renforcer l’autonomie technologique du pays tout en favorisant l’émergence d’une chaîne d’approvisionnement défense intégrée entre l’Ukraine et l’Europe.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, a souligné que « le prêt de soutien à l’Ukraine aide l’Ukraine à défendre sa propre sécurité, mais aussi celle de l’Europe ». Autrement dit, il faut se méfier de la Russie qui pourrait envahir l’Europe. CQFD.

Les ressources financières restantes pour 2026 et l’horizon 2027

Au titre du prêt de soutien établi en février 2026, 25,2 milliards d’euros demeurent à la disposition de l’Ukraine pour le reste de l’année 2026. Cette enveloppe comprend environ 20,9 milliards d’euros pour le décaissement au titre du prêt de soutien, subdivisé en 11,9 milliards d’euros pour soutenir la capacité industrielle de défense et 9,0 milliards d’euros d’appui budgétaire. En outre, près de 4,4 milliards d’euros d’appui budgétaire supplémentaires restent disponibles au titre de la facilité pour l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre d’agression lancée par la Russie en février 2022, l’UE et ses États membres ont fourni au total 235,9 milliards d’euros de soutien global à l’Ukraine. Cette mobilisation financière historique inclut 3,8 milliards d’euros provenant du produit des avoirs russes immobilisés, illustrant comment les sanctions économiques contre la Russie contribuent directement au financement ukrainien.

Le remboursement conditionnel à la responsabilité russe

Un élément clé du positionnement européen concerne les modalités de remboursement de ces prêts. Selon Ursula von der Leyen, l’Ukraine ne devra rembourser « qu’une fois que la Russie aura payé pour les destructions qu’elle a causées ». Cette clause novatrice lie le remboursement des prêts à la reconnaissance de la responsabilité russe et à la réparation des dégâts de guerre. Ainsi, l’Ukraine remboursera aux calendes grecques. C’est-à-dire jamais!

🔴 FLASH – Ursula von der Leyen a annoncé ce mercredi un nouveau prêt européen pouvant aller jusqu’à 45 milliards d’euros pour l’Ukraine en 2027. Il s’ajoute aux 90 milliards déjà prévus pour 2026-2027. Ce prêt couvre les deux tiers d’un besoin estimé à 70 milliards : 20 milliards d’appui budgétaire et 25 milliards d’aide militaire. Il serait financé par un emprunt commun de l’UE, garanti par le budget européen. L’Ukraine ne rembourserait qu’après avoir touché des réparations russes, sinon l’UE pourrait utiliser les avoirs russes gelés. La proposition doit encore être validée par les 27. Source : Commission européenne — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) November 18, 2026

La Commission européenne va proposer d’accorder un nouveau prêt d’un montant de 45 milliards d’euros à l’Ukraine, pour combler son déficit budgétaire en 2027 #BFM2 https://t.co/N1093EzRDp — BFM (@BFMTV) November 18, 2026