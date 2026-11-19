Le marché du travail français donne des signes de faiblesse. Les recrutements ralentissent, les entreprises deviennent attentistes et les emplois qualifiés ne sont plus à l’abri.

Dans son éditorial, l’économiste Charles Sannat met en garde contre une nouvelle vague de chômage que pourrait accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle. Plusieurs études récentes commencent à étayer cette inquiétude.

Le chômage de masse est-il en train de revenir par la petite porte ? La question mérite d’être posée au regard des derniers indicateurs économiques et des transformations qui s’annoncent dans les entreprises. Car, au ralentissement de l’activité et à l’incertitude politique s’ajoute désormais un facteur de rupture : l’intelligence artificielle (IA), capable d’automatiser une part croissante des tâches administratives, intellectuelles et de gestion.

Dans son éditorial intitulé « Le chômage repart à la hausse et ce n’est (hélas) que le début ! », Charles Sannat tire la sonnette d’alarme. Selon lui, les entreprises vont progressivement réduire leurs recrutements, notamment dans les fonctions administratives et les emplois de cadres intermédiaires, pour intégrer les gains de productivité permis par l’IA.

Une perspective qui n’a plus rien d’une simple anticipation théorique.

Un marché du travail qui commence à se fragiliser

Les chiffres publiés par l’Insee le 10 novembre 2026 dessinent une situation contrastée. Au troisième trimestre, le taux de chômage s’établit à 8,2 % de la population active, soit 2,63 millions de personnes. Il recule légèrement de 0,1 point sur trois mois, mais augmente de 0,4 point sur un an. Cela représente 150 000 chômeurs supplémentaires par rapport au troisième trimestre 2025.

Les jeunes sont particulièrement exposés : leur taux de chômage atteint 21 % chez les 15-24 ans, en progression de 1,6 point sur un an. Chez les 50 ans et plus, il s’établit à 5,6 %, son niveau le plus élevé depuis le début de 2022.

Le marché de l’emploi cadre n’échappe pas à cette dégradation.

Dans son baromètre du quatrième trimestre 2026, publié le 17 novembre, l’Apec relève que les intentions de recrutement des entreprises tombent à un niveau historiquement bas. Seules 6 % d’entre elles envisagent d’embaucher au moins un cadre au cours du trimestre. Les inquiétudes sur la pérennité des emplois progressent également : 27 % des cadres redoutent désormais un risque de licenciement, soit trois points de plus qu’un an auparavant.

L’attentisme des entreprises constitue donc un premier signal d’alerte. Les difficultés de visibilité économique, la faiblesse de l’investissement et les incertitudes sur les perspectives d’activité freinent les décisions d’embauche.

L’intelligence artificielle, un accélérateur de la destruction d’emplois ?

Mais Charles Sannat identifie un autre phénomène, potentiellement beaucoup plus profond : la transformation du travail par l’intelligence artificielle.

Il estime qu’environ 1,5 million d’emplois en France seraient essentiellement consacrés à des tâches administratives, réglementaires et normatives : remplir des formulaires, produire des documents, alimenter des tableaux, vérifier des dossiers ou répondre à des obligations bureaucratiques.

Ce chiffre avancé par l’éditorialiste doit être considéré comme une estimation et non comme une statistique officielle établie. Mais le phénomène qu’il décrit est bien réel.

Une étude de France Travail publiée le 17 novembre 2026, portant sur 16 000 établissements, révèle que 38 % des entreprises utilisent ou expérimentent désormais l’intelligence artificielle. Cette proportion atteint 71 % dans les établissements de plus de 200 salariés.

Les usages sont déjà très concrets : 65 % des établissements utilisateurs recourent à l’IA pour générer des contenus, 63 % pour améliorer leur efficacité et 59 % pour automatiser certaines tâches.

Les métiers de la gestion, de la banque, des assurances, de la communication, de l’informatique et du commerce figurent parmi ceux dont les compétences devraient être les plus profondément transformées.

L’IA ne menace donc pas uniquement les emplois peu qualifiés ou les activités répétitives manuelles. Elle s’attaque également à des fonctions intellectuelles qui, jusqu’à présent, semblaient relativement protégées.

Les cadres intermédiaires en première ligne

C’est probablement l’un des aspects les plus préoccupants de cette révolution technologique.

La rédaction de comptes rendus, la préparation de dossiers, l’analyse de documents, la comptabilité courante, certaines opérations juridiques, le traitement des ressources humaines ou encore le suivi administratif peuvent désormais être partiellement ou largement automatisés.

Les entreprises pourraient ainsi accomplir davantage de tâches avec des équipes moins nombreuses.

Une étude publiée le 17 novembre par Coface et l’Observatoire des emplois menacés et émergents apporte un éclairage particulièrement intéressant. Leur indicateur AI-LERT montre qu’au troisième trimestre 2026, une exposition supplémentaire de dix points à l’intelligence artificielle est associée à une évolution des offres d’emploi inférieure de 12,4 % à celle observée dans les métiers moins exposés, au sein d’un même secteur.

Les métiers de la comptabilité, de la gestion, des ressources humaines, de l’informatique, du conseil, du droit et de la recherche-développement enregistrent même des niveaux d’offres d’emploi de 20 à 35 % inférieurs aux niveaux attendus.

Coface estime à plus de 100 000 le déficit annuel d’offres d’emploi dans les familles professionnelles concernées, par rapport aux tendances auxquelles on aurait pu s’attendre.

L’étude ne démontre pas que l’IA est seule responsable de cette évolution. Mais elle met en évidence un décrochage qui mérite une attention particulière.

Le chômage pourrait progresser sans vague de licenciements

C’est là que réside peut-être le changement le plus important.

Contrairement aux précédentes révolutions industrielles, les conséquences de l’intelligence artificielle sur l’emploi pourraient d’abord se manifester par une réduction progressive des embauches plutôt que par des licenciements massifs.

Une entreprise qui automatise une partie de ses activités n’a pas nécessairement besoin de supprimer immédiatement des postes. Elle peut simplement ne plus remplacer les salariés qui partent à la retraite, ne pas renouveler certains contrats ou renoncer à recruter de nouveaux collaborateurs.

Ce mécanisme, décrit par Charles Sannat, est également identifié par les chercheurs de la Banque de France.

Dans une étude publiée le 8 octobre 2026, cinq chercheurs ont analysé l’évolution des embauches et des fins de contrats depuis le lancement de ChatGPT. Ils constatent que les embauches en CDI des jeunes de 21 à 29 ans ont davantage reculé dans les métiers les plus exposés à l’IA.

En mars 2026, elles se situaient environ 28 % sous leur niveau de novembre 2022 dans les professions les plus exposées, contre 8 % dans les métiers les moins exposés.

Les chercheurs observent ainsi un phénomène de ralentissement des entrées sur le marché du travail, sans baisse significative de l’emploi total dans les entreprises qui utilisent intensivement l’IA.

Autrement dit, les salariés déjà en poste peuvent conserver leur emploi tandis que les nouveaux candidats rencontrent de plus en plus de difficultés à intégrer ces entreprises.

Un phénomène particulièrement inquiétant pour les jeunes diplômés et les personnes qui cherchent à retrouver un emploi.

Une révolution technologique sans véritable filet de sécurité ?

La question dépasse largement celle de la productivité des entreprises. Elle concerne l’organisation économique et sociale dans son ensemble.

Si l’intelligence artificielle permet de produire davantage avec moins de salariés, les entreprises pourront améliorer leurs marges et leur compétitivité. Mais que deviendront les travailleurs dont les compétences seront devenues moins recherchées ?

La transformation pourrait également accentuer les inégalités entre ceux qui maîtrisent les nouveaux outils technologiques et ceux qui ne disposent ni des compétences ni des moyens nécessaires pour s’adapter.

France Travail relève d’ailleurs un décalage préoccupant en matière de formation : si la moitié des établissements envisage de former ses salariés à l’IA, seuls 22 % l’ont déjà fait.

Le risque est donc celui d’une transition à deux vitesses : des entreprises qui gagnent en efficacité et des salariés qui peinent à retrouver leur place dans une économie profondément transformée.

« Le chômage de masse arrive » : le scénario noir de Charles Sannat

Dans son éditorial, Charles Sannat pousse le raisonnement jusqu’à son terme. Selon lui, les entreprises vont progressivement intégrer les gains de productivité de l’IA en réduisant leurs besoins de recrutement. Dans le scénario le plus défavorable, cette évolution pourrait déboucher sur une nouvelle période de chômage de masse.

Son conseil aux demandeurs d’emploi est sans détour : ne pas trop faire la fine bouche et accepter rapidement les opportunités professionnelles disponibles.

Une recommandation qui traduit son pessimisme, mais qui ne saurait constituer une réponse suffisante à un bouleversement de cette ampleur.

Car la question fondamentale est ailleurs : comment répartir les gains de productivité générés par l’intelligence artificielle ? Faut-il les transformer exclusivement en profits supplémentaires ou les mettre également au service de la réduction du temps de travail, de la formation et de la création de nouvelles activités ?

L’histoire économique montre que les innovations technologiques détruisent certains emplois tout en faisant émerger de nouveaux métiers. Mais rien ne garantit que les emplois créés seront aussi nombreux, aussi qualifiés ou aussi bien rémunérés que ceux qui disparaîtront.

Le chômage de masse annoncé par Charles Sannat n’est donc pas une fatalité. Mais le ralentissement des recrutements, les premiers effets observés dans les professions exposées à l’IA et l’absence de stratégie de formation suffisamment ambitieuse constituent autant de signaux d’alerte.

La véritable urgence n’est peut-être pas de savoir combien d’emplois l’intelligence artificielle va supprimer, mais de déterminer quelle place restera à l’homme dans une économie où les machines seront capables d’accomplir une part croissante de son travail.