Meurthe-et-Moselle : Réflexion sur le jugement

Le Département de Meurthe-et-Moselle lance, de mai à novembre, une série d’événements sur la notion de jugement. Conférences, spectacles, rencontres et ateliers pour mieux comprendre ce que juger veut dire.



Dans un contexte où les notions de vivre-ensemble sont bousculées et où les opinions de chacun sont confrontées en permanence aux regards parfois acides et sans retenue des usagers numériques, le Département de Meurthe-et-Moselle a choisi d’interroger la notion de « jugement ».

De mai à novembre 2024, le Département organise des conférences, spectacles, rencontres et ateliers sur les différents territoires. Le coup d’envoi de cette saison des Jugement(s) aura lieu lundi 13 mai 2024 au Centre des mémoires Michel-Dinet, avec l’inauguration d’une exposition photographique. Des rencontres avec des personnalités telles que Gérald Bronner, les anciens magistrats François Molins et Gilbert Thiel, Francis Nachbar, ou encore le père dominicain Augustin Pic, permettront ensuite d’échanger avec le public.

Exposition photographique Jugement(s) au Centre des mémoires

Du 13 mai au 27 septembre 2024

Le journaliste nancéien Yves Quemener a articulé son travail photographique autour de cinq approches : le jugement du goût, celui de Dieu ou des dieux, le jugement social, le verdict sportif et, bien sûr, le jugement de l’ordre judiciaire. Ses photos nous emmènent ainsi au tribunal, dans les cuisines d’un restaurant étoilé, dans un monastère, au cœur d’une partie d’échecs ou à un entraînement de boxe. Autour de l’exposition, des ateliers créatifs reposant sur les illusions d’optique et les jeux de regard sont proposés.

Centre des mémoires – Michel-Dinet

Du lundi au jeudi de 9h à 17 h 30, le vendredi de 9h à 16 h 30

Entrée libre

Des visites guidées de l’exposition sont également possibles sur demande.

Renseignements : archives54@departement54.fr ou 03 83 30 90 90.

Le programme en bref

➡️ Conférence : les procès d’animaux en Lorraine au Moyen Âge et aux Temps modernes

Vendredi 17 mai 2024 – 18h – Château de Lunéville (chapelle)

➡️ Rencontre avec François Molins, magistrat

Ancien procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris, il a été en charge d’affaires politico-financières et d’affaires des attaques terroristes survenues en France au cours des années 2010.

Jeudi 30 mai 2024 – 18h – Hôtel du Département

➡️ Rencontre avec Gilbert Thiel et Francis Nachbar

Vendredi 7 juin 2024 – 18h – Centre des mémoires – Michel-Dinet (auditorium)

Gilbert Thiel est un ancien magistrat. Premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris en 1994, il fut affecté à la section antiterroriste en 1995.

Francis Nachbar est le magistrat qui, en 2008, à Charleville-Mézières, a requis au procès à l’issue duquel Michel Fourniret et Monique Olivier ont écopé de la perpétuité.

➡️ Spectacle L’Histoire d’un Autre par la Cie En Verre et contre Tout

Mardi 18 juin 2024 – 18h – Le L.E.M.

Théâtre d’ombre et de projection, théâtre de papier, slam.

➡️ Exposition Tout est là, enfin presque… #3

Du 24 juin au 30 août 2024 – Hôtel du Département

Des artistes Meurthe-et-mosellans nous invitent à nous questionner sur la notion de jugement dans l’art, à travers l’œil du spectateur.

➡️ Rencontre avec Augustin Pic, prieur du Couvent des Dominicains de Nancy, Docteur en théologie de l’Université de Strasbourg, enseignant en spiritualité à l’Université catholique de l’Ouest.

Mardi 25 juin 2024 – 18h – Centre des mémoires – Michel-Dinet (auditorium)

➡️ Spectacle – théâtre documentaire Veil / Badinter – De la conviction et du courage en politique par la Cie Les voix du Caméléon

Mardi 2 juillet 2024 – 20h – Hôtel du Département (salle des délibérations)

D’après les textes de loi de Simone Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse et de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort.

➡️ Rencontre avec Gérald Bronner, sociologue spécialiste des croyances collectives.

Vendredi 13 septembre 2024 – 18h – Centre des mémoires – Michel-Dinet (auditorium)

Spectacle Les Closeries par la Cie Les Fruits du hasard

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024 – 16h – Centre des mémoires – Michel-Dinet (auditorium)

Histoires de jugements : une musicienne, un comédien et deux nouvelles.