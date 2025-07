Ultimatum à la Russie : la réponse de Poutine à Trump

Donald Trump a donné un ultimatum de 10 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à compter du mardi 29 juillet. Le président américain a précisé cette échéance lors d’un déplacement à bord d’Air Force One, après son voyage en Écosse.

Des sanctions contre la Russie

Cet ultimatum fait suite à un premier délai de 50 jours fixé le 14 juillet, que Trump a raccourci en invoquant l’absence de progrès dans les négociations. Le président américain déplore n’avoir reçu aucune réponse de Poutine malgré ses tentatives de dialogue.

En cas de non-respect de cet ultimatum, Trump menace d’imposer des droits de douane et d’autres sanctions à la Russie, tout en exprimant ses doutes sur l’efficacité de ces mesures, estimant que Poutine souhaite poursuivre le conflit.

Réponse du berger à la bergère

« Savez-vous à qui vous parlez? demande le maître du Kremlin à Donald Trump. Croyez-vous pouvoir jouer à vos petits jeux politiques, comme si le destin de nations souveraines était une de vos émissions de téléréalité. Permettez-moi de vous le dire très clairement, afin que même votre esprit simpliste puisse le comprendre. Vous ne dictez rien à la Russie. Vous ne me donnez pas ‘ultimatum. Votre chronomètre, vos échéances ridicules, vos gesticulations théâtrales n’ont absolument aucune valeur à nos yeux. Ce n’est pas un accord immobilier que vous êtes en train de négocier. C’est la sécurité de notre patrie. C’est l’avenir de notre peuple. Et cela, M. Trump, n’est pas négociable avec des bouffonneries. Votre arrogance est aussi vaste que votre incompréhension. Vous pensez pouvoir me traiter comme l’un de vos subalternes, un pion que l’on déplace sur un échiquier électoral ? Vous vous trompez amèrement, M. Trump. Vous n’êtes pas face à un homme d’affaires en quête de notoriété, mais face à une nation qui se tient debout depuis des siècles et qui a survécu à des menaces plus grandes que vos fanfaronnades. Écoutez-moi moi et que vos conseillers, s’ils ont encore un gramme de bon sens, vous traduisent la gravité de mes paroles. Si vous, ou quiconque sous votre influence, osez ne serait-ce que tenter de mettre en œuvre ce plan ou de nous imposer une fin [de la guerre] qui ne soit pas la nôtre, les conséquences seront d’une ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez une idée de la puissance que nous possédons? Vous croyez connaître nos limites ? Vous jouez avec un feu que vous ne comprenez pas et vos mains seront brûlées à jamais. La Russie n’est pas un objet de négociations pour vos manœuvres politiques internes. Nous avons les moyens, nous avons la volonté. Et nous avons la patience pour voir votre bluff s’effondrer. Mais ne nous poussez pas à la limite, Monsieur Trump. Car le prix à payer pour votre arrogance sera un prix que l’Amérique n’oubliera jamais. Votre victoire politique aura le goût amer d’une défaite stratégique irréversible. C’est une promesse ».

Réponse de Poutine au dernier ultimatum de Trump ! Oups et il a raison… pic.twitter.com/cdVBgwWNkd — Vicky Dehaene (@womandream) July 29, 2025

Le président Poutine affirme que la majorité des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine sont réglés en monnaies nationales, abandonnant le dollar américain. pic.twitter.com/6759SyqDBE — Rikard René 🇫🇷🇨🇦 (@RikardRene) July 29, 2025

🚨🇺🇸🇨🇳 Trump menace la Chine de tarifs de 100 % si elle continue d’acheter du pétrole russe (50 % des exportations de Moscou). Pékin riposte : « Nos échanges avec la Russie ne regardent pas les USA ! » Xi Jinping renforce son soutien à Poutine, défiant l’ultimatum de Washington pic.twitter.com/P6izojn0Er — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) July 29, 2025